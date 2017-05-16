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Marijuana

Six individuals, companies seeking to grow medical marijuana in Akron

By Rick Armon and Theresa Cottom
Beacon Journal staff writers

Published: May 16, 2017 - 03:57 PM | Updated: May 17, 2017 - 04:00 PM
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Jack Oler of Hartville walks through his workplace, Thybar, on Tuesday in Akron. A proposed lot for medical marijuana usage located at 1025 Broadway is just next door to the business. Oler said he wouldn't mind the plant being there, especially if it's for medical usage. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)

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