Skaters embrace the season’s first snowfall as Lock 3’s rink opens

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPjxwPklmIHlvdSBnbyAuLi48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1QRFRM
X0JvZHlUeHQtLT48cD5XaGF0OiBUcmVlIExpZ2h0aW5nIENlcmVtb255PC9wPjxwPldoZXJlOiBN
YWluIFN0cmVldCBpbiBkb3dudG93biBBa3JvbjwvcD48cD5XaGVuOiA3IHAubS4gRnJpZGF5PC9w
PjxwPkRldGFpbHM6IFRoZSBoYWxmLWhvdXIgcHJvZ3JhbSwgaG9zdGVkIGJ5IFdPTkUgYWxvbmcg
d2l0aCBjaXR5IG9mIEFrcm9uIGFuZCBEb3dudG93biBBa3JvbiBQYXJ0bmVyc2hpcCwgd2lsbCBm
ZWF0dXJlIHRoZSBPaGlvIENpdHkgU2luZ2VycywgbGlnaHRpbmcgb2YgdGhlIENpdHkgb2YgQWty
b24gQ2hyaXN0bWFzIFRyZWUgYW5kIGZpcmV3b3Jrcy4gSXQmIzgyMTc7cyBhIHRyYWRpdGlvbiBm
b3IgZ3Vlc3RzIHRvIHN0YXkgYWZ0ZXIgdGhlIHNob3cgYW5kIHNrYXRlIGludG8gdGhlIG5pZ2h0
LjwvcD4=
PHA+JiM4MjIwO0xvb2ssIEkgaGF2ZSBhbiBpY2UgYmVhcmQhJiM4MjIxOyBleGNsYWltZWQgNy15
ZWFyLW9sZCBFbGxpb3QgTWNDdWJiaW4gYWZ0ZXIgaGUgZG92ZSBpbnRvIGEgcGlsZSBvZiBzbm93
IGFuZCBlbWVyZ2VkIGNvdmVyZWQgZnJvbSBoaXMgZmFjZSB0byBoaXMgaWNlIHNrYXRlcyBhdCBM
b2NrIDMgb24gU3VuZGF5IGFmdGVybm9vbi48L3A+PHA+VGhlIHBhcmsgb2ZmaWNpYWxseSBvcGVu
ZWQgaXRzIGljZSBza2F0aW5nIHJpbmsgRnJpZGF5IGluIGJhbG15LCByZWNvcmQtYnJlYWtpbmcg
NzAtZGVncmVlIHdlYXRoZXIsIGJ1dCBieSBTdW5kYXkgdGhlIHBsYWNlIHdhcyBjb3ZlcmVkIGlu
IHRoZSB3aW50cnkgc3R1ZmYgbW9yZSBhdHR1bmVkIHRvIHRoZSBzZWFzb25hbCBhY3Rpdml0aWVz
IHRvIGNvbWUgZHVyaW5nIHRoaXMgeWVhciYjODIxNztzIFdpbnRlciBGZXN0LjwvcD48cD5DaHJp
cyBHcmlmZml0aCwgdGhlIExvY2sgMyBjb29yZGluYXRvciwgc2FpZCBhYm91dCAyMDAgcGVvcGxl
IHNob3dlZCB1cCB0byBza2F0ZSBpbiB0aGUgd2FybSB3ZWF0aGVyIEZyaWRheSwgbWFraW5nIGl0
IG9uZSBvZiB0aGUgYmlnZ2VzdCBvcGVuaW5ncyB0aGUgcmluayBoYXMgaGFkLiA8L3A+PHA+QnV0
IGZvciBzb21lLCBsaWtlIFNhcmFoIGFuZCBNaWtlIE1jQ3ViYmluIGFuZCB0aGVpciBuaW5lIGtp
ZHMgZnJvbSBOb3J0b24sIHRoaXMgc2Vhc29uJiM4MjE3O3MgZmlyc3Qgc25vd2ZhbGwgcHJvdmlk
ZWQgdGhlIHBlcmZlY3Qgd2VhdGhlciB0byBraWNrIG9mZiBmYW1pbHkgaG9saWRheSBmZXN0aXZp
dGllcy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZSBhdG1vc3BoZXJlIGlzIGEgbG90IG1vcmUgb2YgdGhlIHNl
YXNvbiwmIzgyMjE7IHNhaWQgMTQteWVhci1vbGQgSWFuIE1jQ3ViYmluLCB0aGUgZWxkZXN0IG9m
IHRoZSBidW5jaC48L3A+PHA+VGhlIE1jQ3ViYmlucyB3ZXJlIHNvbWUgb2YgdGhlIGRvemVucyB3
aG8gdmVudHVyZWQgb3V0IGluIGNoaWxseSB3aW5kcyB0byBza2F0ZSBTdW5kYXksIGluIHBhcnQg
dG8gY2VsZWJyYXRlIHRoZSAxMHRoIGJpcnRoZGF5IG9mIG9uZSBvZiB0aGVpciBtaWRkbGUgc2li
bGluZ3MsIEFubmEgTWNDdWJiaW4uPC9wPjxwPlRoZSBmYW1pbHkgdG9vayB0dXJucyBwYXNzaW5n
IGFsb25nIGEgY2FtZXJhIHRvIHRha2UgcGljdHVyZXMgd2hpbGUgdGhlIG90aGVycyBpbmNoZWQg
YWxvbmcgdGhlIHBlcmltZXRlciBvZiB0aGUgcmluaywgY2FyZWZ1bCBub3QgdG8gbWFrZSBhIHdy
b25nIG1vdmUgYW5kIGVuZCB1cCBvbiB0aGVpciBib3R0b21zLjwvcD48cD5CdXQgc3VyZSBhcyB0
aGUgc25vdyB3aWxsIGZhbGwgaW4gT2hpbywgc2thdGVycyB3aWxsIHNsaXAgYW5kIGZhbGwgb24g
dGhlIGljZS48L3A+PHA+SW4gZmFjdCwgSWFuIHNhaWQgaGlzIGZhdm9yaXRlIHBhcnQgYWJvdXQg
Z29pbmcgdG8gTG9jayAzIGV2ZXJ5IHllYXIgd2l0aCBoaXMgZmFtaWx5IGlzICYjODIyMDtnZXR0
aW5nIHRvIHNlZSBbaGlzXSBzaWJsaW5ncyBzbGlwIG9uIHRoZSBpY2UsIGJlY2F1c2UgdGhleSB0
aGluayB0aGV5JiM4MjE3O3JlIHNvIGdvb2QuJiM4MjIxOzwvcD48cD5GYWxsaW5nIGRvZXNuJiM4
MjE3O3QgaGluZGVyIHRoZSBmdW4gZm9yIHRoZSBNY0N1YmJpbnMgb3IgcGVvcGxlIGxpa2UgNS15
ZWFyLW9sZCBOZXZlYWggVmFuIFBlbHQgb2YgQWtyb24sIHRob3VnaCwgd2hvIHdhcyB0aGVyZSBT
dW5kYXkgc2thdGluZyB3aXRoIGhlciAxNi15ZWFyLW9sZCBzaXN0ZXIsIEtheWxpbmEuPC9wPjxw
PiYjODIyMDtJJiM4MjE3O20gZG9pbmcgZ29vZCB0b2RheSEmIzgyMjE7IHNhaWQgTmV2ZWFoLCB3
aG8gc2FpZCBzaGUgb25seSBzbGlwcGVkIHR3aWNlLiAmIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBmdW4sIGFu
ZCB3ZSBmYWxsIG9uIG91ciBib290aWVzIGEgbG90LiYjODIyMTsgPC9wPjxwPkZyaWRheSBzZXJ2
ZWQgYXMgYSBzb2Z0IG9wZW5pbmcgZm9yIExvY2sgMyYjODIxNztzIDEzdGggV2ludGVyIEZlc3Qs
IHdoaWNoIHdpbGwga2ljayBvZmYgdGhpcyBGcmlkYXkgd2l0aCB0aGUgYW5udWFsIHRyZWUtbGln
aHRpbmcgY2VyZW1vbnkgYXQgNyBwLm0uPC9wPjxwPlRoZSBmZXN0aXZpdGllcyBjb250aW51ZSBh
dCAxMSBhLm0uIFNhdHVyZGF5IHdpdGggdGhlIFdlbGNvbWUgU2FudGEgUGFyYWRlLCBmZWF0dXJp
bmcgb3ZlciA3NSB1bml0cyBpbmNsdWRpbmcgbWFyY2hpbmcgYmFuZHMsIGZsb2F0cywgZGFuY2Ug
Z3JvdXBzIGFuZCB0aGUgbWFuIGhpbXNlbGYsIFNhbnRhIENsYXVzLiBIZSYjODIxNztsbCBzdG9w
IGF0IHRoZSBtYWluIHN0YWdlIGF0IExvY2sgMyBhZnRlcndhcmQgdG8gZ3JlZXQgYWxsIHRoZSBr
aWRzLjwvcD48cD5UaGUgcmVzdCBvZiBMb2NrIDMmIzgyMTc7cyBhdHRyYWN0aW9ucyBvcGVuIEZy
aWRheSwgdG9vLCBpbmNsdWRpbmcgYSBuaW5lLWhvbGUgaW5kb29yIHB1dHQtcHV0dCBjb3Vyc2Ug
YW5kIGEgMTUwLWZvb3QtdGFsbCBSZWluZGVlciBSdW4gc2xvcGUgZm9yIHNsZWRkaW5nLjwvcD48
cD5CYWNrIGZvciB0aGUgc2Vjb25kIHllYXIgYXJlIFppcHB5JiM4MjE3O3MgTGl0dGxlIFJvbyBS
aW5rIGZvciBraWRzIDEyIGFuZCB1bmRlciBsZWFybmluZyBob3cgdG8gc2thdGUgYW5kIHRoZSBB
a3JvbiBDaGlsZHJlbiYjODIxNztzIE11c2V1bSBwb3AtdXAgbG9jYXRpb24gb24gc2l0ZS48L3A+
PHA+TW9zdCBhY3Rpdml0aWVzIGNvc3QgJDMgZWFjaCwgb3IgcGVvcGxlIG1heSBwdXJjaGFzZSBh
biB1bmxpbWl0ZWQgYWxsLWRheSBwYXNzIGZvciAkMTIuPC9wPjxwPkZvciBtb3JlIGluZm9ybWF0
aW9uIGFuZCBkYXRlcyBvbiBhbGwgZXZlbnRzLCB2aXNpdCBsb2NrM2xpdmUuY29tLjwvcD48cD5U
aGVyZXNhIENvdHRvbSBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTMyMTYgb3IgPGEgaHJlZj0i
bWFpbHRvOnRjb3R0b21AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPnRjb3R0b21AdGhlYmVhY29uam91
cm5hbC5jb208L2E+LiBGb2xsb3cgaGVyIG9uIFR3aXR0ZXI8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL1RoZXJlc2FfQ290dG9tIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Jm5ic3A7JiM2NDtUaGVyZXNh
X0NvdHRvbSZuYnNwOzwvYT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.