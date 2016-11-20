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Recreation

Skaters embrace the season’s first snowfall as Lock 3’s rink opens

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: November 20, 2016 - 05:27 PM
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Eleven-year-old Skylar Harig of Norton (left) enjoys her first time ice skating with her sister Anna McCubbin, 10, at Lock 3 in Akron on Sunday. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


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