All CATEGORIES
☰ Menu

JACKSON RESTAURATEURS APPEAR IN FAMILY COURT

Slain 5-year-old girl’s sister in Stark County custody while parents face murder charges

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: January 12, 2017 - 06:32 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Mingming Chen enters Stark County Family Court before Judge David Nist determines that her older daughter will be placed in the guardianship of the county Thursday in Canton. Chen is charged with murder and felonious assault in the death of her younger daughter Ashley Zhao, 5. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

ernest13cut
17-year-old East high senior shot, killed in Akron was promising culinary arts student

A teen who was shot to death Wednesday afternoon at West Thornton Street and Laurel Avenue in Akron has been identified as 17-year-old Ernest Anderson Jr. of Schumacher Avenue. Anderson was a senior at East high school.

pussyhat12cut_01
Crafters create pink ‘pussyhats’ for women’s march
murder13cut_01
Slain 5-year-old girl’s sister in Stark County custody while parents face murder charges
scuba13cut_01
Reporter takes plunge in boat show’s scuba pool, and you can, too
biden13cut_01
In tearful farewell, Obama awards Biden the Medal of Freedom
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next