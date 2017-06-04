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Smile, Cavs and Indians fans, you’re on the scoreboard, and you don’t have to take a picture to capture the moment

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: June 4, 2017 - 10:26 PM | Updated: June 5, 2017 - 11:19 AM
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In this file photo, Cleveland Cavaliers and Boston Celtics, seen on the Jumbotron, take the floor at Quicken Loans Arena. There is a new app that now alerts users when their picture will appear on the big screen. (AP File Photo/Ron Schwane)

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