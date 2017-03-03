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Snow plow driver accidentally severs gas line in Hudson Friday, causing evacuations

By Beacon Journal staff report

Published: March 3, 2017 - 03:48 PM | Updated: March 3, 2017 - 04:19 PM

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