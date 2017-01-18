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‘So,’ Jeffery Conrad said when sentenced to life in prison without parole for murder, jail stabbing

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: January 18, 2017 - 11:05 AM | Updated: January 18, 2017 - 02:44 PM
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Debbie Bowman, mother of Amanda Russell, becomes emotional after Jeffrey Conrad was sentenced to life in prison without parole for the Oct. 2015 killing of Amanda Russell by Summit County Common Pleas Court Judge Paul Gallagher on Wednesday. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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