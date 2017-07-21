All CATEGORIES
☰ Menu

Soap Box Derby

Soap Box Derby Hall of Famers look back on car design that ‘saved the derby’

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: July 21, 2017 - 06:32 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Mark Packard of Rockford, Illinois is surrounded by stock cars in a garage at Derby Downs Friday in Akron. Packard will be inducted into the All-American Soap Box Derby Hall of Fame for his design of the stock car. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

goodnews24_buckeyegirls
Good News — July 24: Area high school students participate in Buckeye Girls State

Alpha Kappa Alpha Sorority Inc., Zeta Theta Omega chapter, recently awarded $1,500 to the Greater East Ohio Chapter of the Alzheimer’s Association.

gac24_02
Greater Akron Chamber bringing city, county along on ride to redefine economic development roles
superhero24_05
Superheroes join kids on Cuyahoga Valley Scenic Railroad to train on a train
hist24web
Local history: Boys only?!? Girl pleaded to race in Soap Box Derby in 1937
Trump’s new message guru wants ‘a more positive mojo’
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next