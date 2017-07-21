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Soap Box Derby

Soap Box Derby Hall of Famers look back on car design that ‘saved the derby’

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: July 21, 2017 - 06:32 PM
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Mark Packard of Rockford, Illinois is surrounded by stock cars in a garage at Derby Downs Friday in Akron. Packard will be inducted into the All-American Soap Box Derby Hall of Fame for his design of the stock car. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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