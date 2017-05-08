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Crime

Soap Box Derby racer struck with rock thrown from nearby Rubber Bowl

By Rick Armon and Craig Webb
Beacon Journal staff writers

Published: May 8, 2017 - 01:37 PM | Updated: May 9, 2017 - 03:39 PM
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Rachael Le Goubin | Special to the Beacon Children try their hand at soapbox racing at the Derby Downs track in Akron on Saturday, Sept. 20, 2015.


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