All CATEGORIES
☰ Menu

Crime

Soap Box Derby racer struck with rock thrown from nearby Rubber Bowl

By Rick Armon and Craig Webb
Beacon Journal staff writers

Published: May 8, 2017 - 01:37 PM | Updated: May 9, 2017 - 03:39 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Rachael Le Goubin | Special to the Beacon Children try their hand at soapbox racing at the Derby Downs track in Akron on Saturday, Sept. 20, 2015.


MORE IN NEWS

midock12cut_01 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Jim Midock’s heart-transplant hopes: Former WNIR newsman waits for a life-changing phone call

Jim Midock is hoping for a heart transplant.

cfalls12
Cuyahoga Falls schools looks to layoffs, fee increases to avert looming financial crisis
police12cut_01
Akron police honor fallen officers in trolley tour
tikes12_06
Thanks to LeBron James, Akron students see Little Tikes factory in Hudson not just kids’ play
artcart12cut_2
Akron elementary students share artwork with Summa Akron City patients
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next