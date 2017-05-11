Some fidget advice for parents to take for a spin

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QWtyb24gQ2hpbGRyZW4mIzgyMTc7cyBIb3NwaXRhbCYjODIxNztzIFNhcmFoIEdyb3Zlcywg
YSBjbGluaWNhbCBjb3Vuc2Vsb3IgYW5kIG1lbnRhbCBoZWFsdGggdGhlcmFwaXN0LCBvZmZlcnMg
dGhlIGZvbGxvd2luZyB0aXBzIGZvciBwYXJlbnRzIHdob3NlIGtpZHMgd2FudCBhIHNwaW5uZXIg
b3Igb3RoZXIgdHlwZSBvZiBmaWRnZXQuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7UGFyZW50cyBzaG91
bGQgZXhwbGljaXRseSBjcmVhdGUgcnVsZXMgZm9yIHVzaW5nIGZpZGdldHMuPC9wPjxwPiYjODIy
NjsmIzgyMDE7UnVsZXMgc2hvdWxkIGluY2x1ZGUgbm90IHRhdW50aW5nIHBlZXJzLCBub3QgaHVy
dGluZyBvdGhlcnMsIG5vdCB0aHJvd2luZywgZXRjLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1RoZSBy
dWxlcyBzaG91bGQgYmUgcmV2aWV3ZWQgb2Z0ZW4gdW50aWwgdGhlIGNoaWxkIGRlbW9uc3RyYXRl
cyB1bmRlcnN0YW5kaW5nLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0lmIHlvdXIgY2hpbGQgc3RydWdn
bGVzIHdpdGggdXNpbmcgdGhlIGZpZGdldCBhcHByb3ByaWF0ZWx5LCBrZWVwIHJldmlld2luZyBy
dWxlcyBhbmQgcHJhY3RpY2luZy48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtBIGNvbW1vbiBtaXN0YWtl
IGlzIHRoYXQgcGFyZW50cyBvciB0ZWFjaGVycyB0YWtlIHRoZSBmaWRnZXRzIGF3YXkgaW5kZWZp
bml0ZWx5IHdoZW4gdGhleSBhcmUgbWlzdXNlZC4gV2hpbGUgdGhpcyByZW1vdmVzIHRoZSBpbW1l
ZGlhdGUgcHJvYmxlbSwgdGhlIGNoaWxkIGRvZXMgbm90IGxlYXJuIHRoZSBza2lsbCBvZiB1c2lu
ZyBhIGZpZGdldCBhbmQgaXMgdWx0aW1hdGVseSBzdGlsbCBmaWRnZXR5LjwvcD48cD4mIzgyMjY7
JiM4MjAxO1BhcmVudHMgc2hvdWxkIGludHJvZHVjZSB0aGUgZmlkZ2V0IGluIGEgY29udHJvbGxl
ZCBlbnZpcm9ubWVudCAoZHVyaW5nIGhvbWV3b3JrIG9yIGluIHRoZSBjYXIpOyB0aGlzIGdpdmVz
IHRoZSBjaGlsZCB0aGUgYWJpbGl0eSB0byBwcmFjdGljZSB1c2luZyB0aGUgZmlkZ2V0IGFuZCBm
b2xsb3dpbmcgdGhlIHJ1bGVzLCBhbmQgZGVjcmVhc2VzIHNvbWUgb2YgdGhlIG5vdmVsdHkgYmVm
b3JlIGludHJvZHVjaW5nIGl0IHRvIHRoZSBjbGFzc3Jvb20gb3Igb3RoZXIgc2l0dWF0aW9ucyBp
biB3aGljaCB0aGVyZSBpcyBsZXNzIHN0cnVjdHVyZSBvciBzdXBlcnZpc2lvbi48L3A+PHA+PHN0
cm9uZz4mIzgyMTI7IENyYWlnIFdlYmI8L3N0cm9uZz48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.