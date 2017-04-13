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Son of murder victim isn’t sure if convicted man killed his mother; Willard McCarley again sentenced to life in prison

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: April 13, 2017 - 07:46 PM
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Dustin Redmond, Charlene Puffenbarger's oldest son, addresses Willard McCarley at his sentencing in the courtroom of Summit County Common Pleas Judge Joy Malek Oldfield on Thursday in Akron. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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