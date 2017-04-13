Son of murdered woman isn’t sure if convicted man is killer; Willard McCarley again sentenced to life in prison

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+U2luY2UgRHVzdGluIFJlZG1vbmQgbGVhcm5lZCB0aGF0IHRoZSBtYW4gdHdpY2UgY29udmlj
dGVkIG9mIGhpcyBtb3RoZXImIzgyMTc7cyBtdXJkZXIgd291bGQgZ2V0IGEgdGhpcmQgdHJpYWws
IGhlIHJhY2tlZCBoaXMgYnJhaW4gdG8gcmVtZW1iZXIgZGV0YWlscyBmcm9tIHRoZSBuaWdodCBv
ZiBoZXIgZGVhdGggMjUgeWVhcnMgYWdvLjwvcD48cD5SZWRtb25kIHN0cnVnZ2xlZCB0byByZWNh
bGwgdGhlIHR3byBtZW4gd2hvIGhlIHdhdGNoZWQgYmVhdCwgc3RyYW5nbGUgYW5kIHN1ZmZvY2F0
ZSBoaXMgbW90aGVyIHdoZW4gaGUgd2FzIDMuIE1vc3QgaW1wb3J0YW50bHksIGhlIHRyaWVkIHRv
IHJlbWVtYmVyIGlmIFdpbGxhcmQgTWNDYXJsZXksIGhpcyBtb3RoZXImIzgyMTc7cyBleC1ib3lm
cmllbmQsIHdhcyBvbmUgb2YgdGhvc2UgbWVuLiBCdXQgaGUgY291bGRuJiM4MjE3O3QuPC9wPjxw
PiYjODIyMDtJIHdpbGwgbmV2ZXIgc2F5IHlvdSBhcmUgZ3VpbHR5IG9yIG5vdCBndWlsdHksJiM4
MjIxOyBSZWRtb25kIHRvbGQgTWNDYXJsZXkgb24gVGh1cnNkYXkgZHVyaW5nIGhpcyBzZW50ZW5j
aW5nIGZvciB0aGUgbXVyZGVyIG9mIENoYXJsZW5lIFB1ZmZlbmJhcmdlciwgUmVkbW9uZCYjODIx
NztzIG1vdGhlci4gJiM4MjIwO0kgZG9uJiM4MjE3O3Qga25vdy4gVW5sZXNzIEkgcmVtZW1iZXIs
IHRoZXJlIGlzIG5ldyBldmlkZW5jZSBvciB5b3UgYWRtaXQgaXQsIGluIG15IGV5ZXMgaXQgd2ls
bCBhbHdheXMgYmUgYSBxdWVzdGlvbiBtYXJrLCB3aGljaCBmb3IgbWUgaXMgbWlzZXJhYmxlLiYj
ODIyMTs8L3A+PHA+UmVkbW9uZCwgbm93IDI4LCB0b2xkIE1jQ2FybGV5IHRoYXQgaGUmIzgyMTc7
cyBzb3JyeSBpZiB0aGUgbWFuIGRpZG4mIzgyMTc7dCBraWxsIGhpcyBtb3RoZXIgYW5kIGZvcmdp
dmVzIGhpbSBpZiBoZSBkaWQuIEhlIGFza2VkIGlmIGhlIGNvdWxkIHNoYWtlIE1jQ2FybGV5JiM4
MjE3O3MgaGFuZC48L3A+PHA+QSBzdXJwcmlzZWQtbG9va2luZyBNY0NhcmxleSBzaG9vayBoaXMg
aGVhZCB5ZXMsIGJ1dCB3YXMgb3ZlcnJ1bGVkIGJ5IHRoZSBkZXB1dGllcyBhcm91bmQgaGltLjwv
cD48cD5SZWRtb25kJiM4MjE3O3MgY2FuZGlkIHJlbWFya3MgJiM4MjEyOyBhbmQgdW51c3VhbCBo
YW5kc2hha2UgcmVxdWVzdCAmIzgyMTI7IHdlcmUgdGhlIGJpZ2dlc3Qgc3VycHJpc2VzIGluIHdo
YXQgd2FzIGVzc2VudGlhbGx5IGEgcmVkbyBvZiBNY0NhcmxleSYjODIxNztzIHR3byBwcmV2aW91
cyBzZW50ZW5jaW5ncy4gTWNDYXJsZXkgd2FzIGNvbnZpY3RlZCBieSBhIFN1bW1pdCBDb3VudHkg
anVyeSBvZiBhZ2dyYXZhdGVkIG11cmRlciBmb3IgdGhlIHRoaXJkIHRpbWUgV2VkbmVzZGF5LiBI
aWdoZXIgY291cnRzIG9yZGVyZWQgbmV3IHRyaWFscyBmb3IgaGltIGJlY2F1c2Ugb2YgZXJyb3Jz
IGluIGhpcyB0d28gZWFybGllciB0cmlhbHMuPC9wPjxwPlN1bW1pdCBDb3VudHkgQ29tbW9uIFBs
ZWFzIEp1ZGdlIEpveSBNYWxlayBPbGRmaWVsZCBnYXZlIE1jQ2FybGV5IHRoZSBzYW1lIHJlcXVp
cmVkIHNlbnRlbmNlIGFzIHRoZSBqdWRnZSBpbiBoaXMgcHJldmlvdXMgdHJpYWxzICYjODIxMjsg
bGlmZSBpbiBwcmlzb24gd2l0aCB0aGUgcG9zc2liaWxpdHkgb2YgcGFyb2xlIGFmdGVyIDIwIHll
YXJzLjwvcD48cD5NY0NhcmxleSwgNTMsIG9mIE5vcnRoZmllbGQsIGRpZG4mIzgyMTc7dCBzcGVh
ayBhdCBoaXMgc2VudGVuY2luZyBhdCB0aGUgYWR2aWNlIG9mIGhpcyBhdHRvcm5leXMgYmVjYXVz
ZSBoZSBhZ2FpbiBwbGFucyB0byBhcHBlYWwuIEhlIGhhcyBtYWludGFpbmVkIGhpcyBpbm5vY2Vu
Y2UgZnJvbSB0aGUgc3RhcnQgYW5kIGhhcyBiZWVuIGluIHByaXNvbiBmb3IgMTEgeWVhcnMuPC9w
PjxwPlB1ZmZlbmJhcmdlciwgMjYsIHdhcyBmb3VuZCBkZWFkIGluIGhlciBUd2luc2J1cmcgVG93
bnNoaXAgaG9tZSBvbiBKYW4uIDIwLCAxOTkyLiBIZXIgdHdvIHNvbnMsIER1c3RpbiBhbmQgRGVy
cmVrLCBhZ2VzIDMgYW5kIDIsIHdlcmUgaG9tZSBidXQgd2VyZSB1bmhhcm1lZC48L3A+PHA+TWND
YXJsZXkgd2FzIGFycmVzdGVkIGluIDIwMDQgYWZ0ZXIgYSBjb2xkLWNhc2UgdGFzayBmb3JjZSBy
ZW9wZW5lZCB0aGUgaW52ZXN0aWdhdGlvbi4gQSBzZWNvbmQgbWFuIHRob3VnaHQgdG8gYmUgaW52
b2x2ZWQgaW4gdGhlIGtpbGxpbmcgaGFzbiYjODIxNzt0IGJlZW4gYXBwcmVoZW5kZWQuPC9wPjxw
PlByb3NlY3V0b3JzIHVzZWQgdGhlIHNhbWUgYXJndW1lbnQgaW4gTWNDYXJsZXkmIzgyMTc7cyBs
YXRlc3QgdHJpYWwgYXMgdGhlIHByZXZpb3VzIHR3byAmIzgyMTI7IHRoYXQgTWNDYXJsZXkga2ls
bGVkIFB1ZmZlbmJhcmdlciB0byBhdm9pZCBwYXlpbmcgY2hpbGQgc3VwcG9ydCBmb3IgRGVycmVr
LCB0aGVpciBzb24uIERlZmVuc2UgYXR0b3JuZXlzLCBob3dldmVyLCBhcmd1ZWQgdGhlIHByb3Nl
Y3V0aW9uIGRpZG4mIzgyMTc7dCBoYXZlIGVub3VnaCB0byBjb252aWN0IE1jQ2FybGV5LCBjYWxs
aW5nIHRoZSBjYXNlICYjODIyMDtjb25qZWN0dXJlLCBzcGVjdWxhdGlvbiBhbmQgZ3Vlc3Npbmcu
JiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgbGF0ZXN0IGp1cnkgZGlzYWdyZWVkLCB0aG91Z2gsIGFuZCBmb3Vu
ZCBNY0NhcmxleSBndWlsdHkgYWZ0ZXIgYWJvdXQgdGhyZWUgaG91cnMgb2YgZGVsaWJlcmF0aW9u
cy48L3A+PHA+QXNzaXN0YW50IFByb3NlY3V0b3IgSmF5IENvbGUsIHdobyB3YXMgcGFydCBvZiBh
bGwgdGhyZWUgb2YgTWNDYXJsZXkmIzgyMTc7cyBtdXJkZXIgdHJpYWxzLCBzYWlkIE1jQ2FybGV5
IGhhcyBjbGFpbWVkIGlubm9jZW5jZSBhbmQgc2hvd24gbm8gcmVtb3JzZS4gV29yc3Qgb2YgYWxs
LCBoZSBzYWlkLCBNY0NhcmxleSBmb3JjZWQgUHVmZmVuYmFyZ2VyJiM4MjE3O3MgZmFtaWx5IHRv
IGVuZHVyZSB0aHJlZSB0cmlhbHMgJiM4MjEyOyBhbGwgd2l0aCB0aGUgc2FtZSBvdXRjb21lLjwv
cD48cD4mIzgyMjA7SGUgbmVlZHMgdG8gYWNjZXB0IGl0IGFuZCBtb3ZlIG9uLCYjODIyMTsgQ29s
ZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7SGUmIzgyMTc7cyBuZXZlciBnb2luZyB0byBkbyB0aGF0LiBIZSBpcyBl
eHBlY3RpbmcgYSBxdWljayByZXZlcnNhbCBhbmQgYXBwZWFsLiYjODIyMTs8L3A+PHA+Q29sZSBu
b3RlZCB0aGF0IERlcnJlayBoYWQgaGlzIGluZmFudCBzb24gaW4gY291cnQgd2l0aCBoaW0sIENo
YXJsZW5lJiM4MjE3O3MgYW5kIE1jQ2FybGV5JiM4MjE3O3MgZ3JhbmRzb24uPC9wPjxwPlN1bW1p
dCBDb3VudHkgUHJvc2VjdXRvciBTaGVycmkgQmV2YW4gV2Fsc2gsIHdobyBhdHRlbmRlZCB0aGUg
c2VudGVuY2luZywgcHJvbWlzZWQgaW4gYSBuZXdzIHJlbGVhc2UgVGh1cnNkYXkgdGhhdCBoZXIg
b2ZmaWNlIHdpbGwgJiM4MjIwO25ldmVyIHN0b3AgZmlnaHRpbmcgZm9yIENoYXJsZW5lIG9yIGhl
ciBmYW1pbHkuJiM4MjIxOzwvcD48cD5QaHlsbGlzIFB1ZmZlbmJhcmdlciwgQ2hhcmxlbmUmIzgy
MTc7cyBtb3RoZXIsIHN0b29kIGZhY2luZyBNY0NhcmxleSBhbmQgdG9sZCBoaW0gc2hlIHdhcyBw
bGVhc2VkIHRvIHNlZSBoaW0gYmFjayBpbiBhbiBvcmFuZ2UgamFpbCBqdW1wc3VpdCwgcmF0aGVy
IHRoYW4gdGhlIHN1aXQgaGUgd29yZSBkdXJpbmcgdGhlIHRyaWFsLjwvcD48cD4mIzgyMjA7WW91
JiM4MjE3O3JlIHJpZ2h0IHdoZXJlIHlvdSBzaG91bGQgYmUsJiM4MjIxOyBzaGUgdG9sZCBoaW0u
ICYjODIyMDtZb3UgYXJlIHRoZSBtb3N0IGhlYXJ0bGVzcyBhbmQgd29ydGhsZXNzIHBlcnNvbiBJ
JiM4MjE3O3ZlIGV2ZXIgbWV0LiYjODIyMTs8L3A+PHA+UHVmZmVuYmFyZ2VyIHNhaWQgc2hlIGlz
IHBsZWFzZWQgdGhhdCBqdXN0aWNlIHdhcyBzZXJ2ZWQgYSB0aGlyZCB0aW1lLjwvcD48cD4mIzgy
MjA7SSYjODIxNzttIHNvIHRoYW5rZnVsIHlvdSBjYW5ub3QgdG9ydHVyZSwgYmVhdCBhbmQgc3Ry
YW5nbGUgc29tZW9uZSBlbHNlJiM4MjE3O3MgZGF1Z2h0ZXIgbGlrZSB5b3UgZGlkIG1pbmUsJiM4
MjIxOyBzaGUgc2FpZC4gV2hlbiBSZWRtb25kIGdhdmUgaGlzIHJlbWFya3MsIGhlIG1hZGUgaXQg
Y2xlYXIgaGUgd2FzIHNwZWFraW5nIGZvciBoaW1zZWxmIGFuZCBub3QgdGhlIHJlc3Qgb2YgaGlz
IGZhbWlseS48L3A+PHA+UmVkbW9uZCwga25vd2luZyBoZSB3b3VsZCB0ZXN0aWZ5IGluIE1jQ2Fy
bGV5JiM4MjE3O3MgdGhpcmQgdHJpYWwsIHNhaWQgaGUgbG9va2VkIGF0IGEgcGhvdG9ncmFwaCBv
ZiBNY0NhcmxleSBjb3VudGxlc3MgdGltZXMgb3ZlciB0aGUgcGFzdCB0aHJlZSB5ZWFycywgaG9w
aW5nIHRvIGpvZyBoaXMgbWVtb3J5LiBEdXJpbmcgaGlzIHRlc3RpbW9ueSwgUmVkbW9uZCBzYWlk
IGhlIHJlY2FsbHMgc29tZSBkZXRhaWxzIG9mIHRoZSBtdXJkZXIsIGxpa2UgYSB0YWxsIG1hbiBh
bmQgc2hvcnRlciBtYW4gYXR0YWNraW5nIGhpcyBtb3RoZXIsIGJ1dCBub3RoaW5nIGVsc2UgYWJv
dXQgdGhlaXIgYXBwZWFyYW5jZXMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIGRvbiYjODIxNzt0IGJsYW1lIHlv
dSBmb3IgYW5vdGhlciB0cmlhbCwmIzgyMjE7IGhlIHRvbGQgTWNDYXJsZXkuICYjODIyMDtJIHdv
dWxkIGRvIHRoZSBzYW1lIGlmIEkgd2FzIGluIHlvdXIgc2l0dWF0aW9uLiYjODIyMTs8L3A+PHA+
S2VuIFB1ZmZlbmJhcmdlciwgQ2hhcmxlbmUmIzgyMTc7cyBvdXRzcG9rZW4gYnJvdGhlciwgZ290
IHRoZSBsYXN0IHdvcmQgb24gYmVoYWxmIG9mIGhpcyBmYW1pbHkuPC9wPjxwPiYjODIyMDtZb3Ug
ZGVzZXJ2ZSB0byBiZSB0aGVyZSwmIzgyMjE7IGhlIHRvbGQgTWNDYXJsZXkgYWJvdXQgaGlzIGxp
ZmUgcHJpc29uIHNlbnRlbmNlLiAmIzgyMjA7SSBob3BlIHlvdSBkaWUgdGhlcmUuIEl0IGlzIGp1
c3QgZGVzcGljYWJsZSB3aGF0IHlvdSBoYXZlIGRvbmUgdG8gbXVsdGlwbGUgZmFtaWxpZXMgJiM4
MjEyOyB3aXRoIHplcm8gcmVtb3JzZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlN0ZXBoYW5pZSBXYXJzbWl0aCBj
YW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTM3MDUgb3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnN3YXJzbWl0
aEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+c3dhcnNtaXRoQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9h
Pi4gPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.