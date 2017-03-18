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U.S. courts

Speakers answer questions about immigration law, refugees at Akron forum

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: March 18, 2017 - 09:41 PM
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James Harvey, chief of staff for Mayor Daniel Horrigan, speaks at an immigration forum hosted by Ward One Councilman Rich Swirsky and Ward Eight Councilwoman Marilyn Keith Saturday at First Assembly Church of God in Akron. Akron community members and professionals gathered to speak about immigration in an open forum. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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