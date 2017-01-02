All CATEGORIES
☰ Menu

Speaking more slowly, improving tuba playing, eating less chocolate among Akron area leaders’ New Year’s resolutions

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: January 2, 2017 - 07:38 PM | Updated: January 4, 2017 - 12:37 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

The Summit County Prosecutor's Office new facility dog, Avery, sits in a chair in the dog's special interview room at the Summit County Safety Building on Monday, Aug. 26, 2013, in Akron. The specially trained two-year-old Labrador-Golden Retriever mix, who was trained and provided by the North Central Regional Center of Canine Companions for Independence located in Delaware, Ohio at no cost, will be used to help crime victims and witnesses overcome their fears and stress that often results from participating in a criminal case. (Ed Suba Jr./Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

vickers05cut_01 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Akron woman sentenced to 12 years in prison for death of boyfriend; Bernetta Vickers says shooting was accidental - 10:12 PM

An Akron woman said she didn’t intend to harm her longtime boyfriend as the two fought in May 2015.

dogs05cut_cover
Pampered, primped pooches to compete at Summit County Fairgrounds
auction05cut_1
Auction at Pufferbelly clears out the old, ushers in new restaurant in downtown Kent - 10:12 PM
Man, 20, charged with leading police on chase with girl, 12, in backseat - 10:12 PM
Cleveland Clinic performs first deep brain stimulation surgery for stroke recovery - 10:12 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next