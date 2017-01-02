Speaking more slowly, improving tuba playing, eating less chocolate among Akron area leaders’ New Year’s resolutions

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0JvZHlUeHQtLT4=
PHA+DQoJQWtyb24gTWF5b3IgRGFuIEhvcnJpZ2FuIHBsYW5zIHRvIHdvcmsgb24gc2xvd2luZyBk
b3duIGhpcyBwdWJsaWMgc3BlYWtpbmcuPC9wPg0KPHA+DQoJVW5pdmVyc2l0eSBvZiBBa3JvbiBQ
cmVzaWRlbnQgTWF0dGhldyBXaWxzb24gd2FudHMgdG8gaW1wcm92ZSBoaXMgdHViYSBwbGF5aW5n
LjwvcD4NCjxwPg0KCUFuZCBTdW1taXQgQ291bnR5IEV4ZWN1dGl2ZSBJbGVuZSBTaGFwaXJvIGhv
cGVzIHRvIGVhdCBsZXNzIGNob2NvbGF0ZS48L3A+DQo8cD4NCgnigJxCdXQgdGhhdCB3b27igJl0
IGxhc3QgbG9uZyzigJ0gc2hlIHByZWRpY3RlZC48L3A+DQo8cD4NCglUaGVzZSBhcmUgYSBmZXcg
b2YgdGhlIDIwMTcgcmVzb2x1dGlvbnMgb2YgZ292ZXJubWVudCwgYnVzaW5lc3MgYW5kIGNvbW11
bml0eSBsZWFkZXJzIGZyb20gdGhlIEFrcm9uIGFyZWEuIFRoZSBCZWFjb24gSm91cm5hbCByZXF1
ZXN0ZWQgdGhlIGdvYWxzIHRvIG1hcmsgdGhlIG5ldyB5ZWFyIGFuZCBnb3QgYSBncmVhdCByZXNw
b25zZSwgd2l0aCBldmVuIEF2ZXJ5LCB0aGUgZmFjaWxpdHkgZG9nIGZvciB0aGUgU3VtbWl0IENv
dW50eSBQcm9zZWN1dG9y4oCZcyBPZmZpY2UsIHBhcnRpY2lwYXRpbmcuPC9wPg0KPHA+DQoJJm5i
c3A7PC9wPg0KPHA+DQoJR3JhZHkgUC4gQXBwbGV0b24sIHByZXNpZGVudCBhbmQgQ0VPIG9mIEVh
c3QgQWtyb24gTmVpZ2hib3Job29kIERldmVsb3BtZW50IENvcnAuOiDigJxJIHJlc29sdmUgdGhh
dCBFQU5EQyB3aWxsIGhhdmUgYSBzdWNjZXNzZnVsIHByZXNpZGVudC9DRU8gdHJhbnNpdGlvbiBp
biAyMDE3LuKAnSAoQXBwbGV0b24gaXMgcmV0aXJpbmcgYXQgdGhlIGVuZCBvZiB0aGlzIHllYXIu
KTwvcD4NCjxwPg0KCUtlbiBCYWJieSwgb3duZXIgb2YgdGhlIEFrcm9uIFJ1YmJlckR1Y2tzOiDi
gJxCcmluZyBhbm90aGVyIGNoYW1waW9uc2hpcCB0byBOb3J0aGVhc3QgT2hpbyBhbmQgZGVsaXZl
ciBpbmNyZWRpYmxlIHNlcnZpY2UgdG8gb3VyIHJlbWFya2FibGUgZmFucyDigJQgb25lIGZhbiBh
IHRpbWUh4oCdPC9wPg0KPHA+DQoJQmlsbCBDb25zaWRpbmUsIHByZXNpZGVudCBhbmQgQ0VPIG9m
IEFrcm9uIENoaWxkcmVu4oCZcyBIb3NwaXRhbDog4oCcQXMgMjAxNyBhcnJpdmVzLCBJIGxvb2sg
Zm9yd2FyZCB0byBvdXIgaW5kZXBlbmRlbnQgQWtyb24gQ2hpbGRyZW7igJlzIEhvc3BpdGFsIGNv
bnRpbnVpbmcgdG8gc2VydmUgYWxsIGNoaWxkcmVuIHRocm91Z2ggb3VyIGNhcmluZyBzdGFmZiBh
bmQgb3VyIGV4cGFuZGVkIHNlcnZpY2VzLiBXZeKAmWxsIGhhdmUgYWRkaXRpb25hbCBwcm9ncmFt
cywgYWRkaXRpb25hbCBwZW9wbGUgYW5kIG5ldyBmYW1pbHkgc3RvcmllcyB0byBzaGFyZS4gRm9y
IGV4YW1wbGUsIHRoZSBuZXcgUm9uYWxkIE1jRG9uYWxkIEhvdXNlIHdpbGwgb3BlbiBhbmQgd2Xi
gJlsbCBzdGFydCBjb25zdHJ1Y3Rpb24gb2YgYW5vdGhlciBtZWRpY2FsIG9mZmljZSB0b3dlciBv
biB0aGUgQWtyb24gY2FtcHVzLiBGcm9tIGEgcGVyc29uYWwgc3RhbmRwb2ludCwgSeKAmW0gbG9v
a2luZyBmb3J3YXJkIHRvIHB1Ymxpc2hpbmcgYSBib29rIG9uIGxlYWRlcnNoaXAgdGhhdCBjYXB0
dXJlcyBsZXNzb25zIGxlYXJuZWQgZnJvbSB0aGUgZmFtaWxpZXMgYW5kIHBhdGllbnRzIEnigJl2
ZSBjb21lIHRvIGtub3cgb3ZlciBteSA0NS15ZWFyIGNhcmVlciBpbiBoZWFsdGggY2FyZSDigJQg
YSBib29rIHdyaXR0ZW4gdGhyb3VnaCB0aGUgZXllcyBvZiBjaGlsZHJlbi4gSeKAmW0gYWxzbyBs
b29raW5nIGZvcndhcmQgdG8gc3BlbmRpbmcgdGltZSB3aXRoIGZyaWVuZHMsIGZhbWlseSBhbmQg
b3VyIHR3byBuZXcgdHdpbiBncmFuZGNoaWxkcmVuLCBKZW1tYSBhbmQgR3JhZW1lLuKAnTwvcD4N
CjxwPg0KCUFrcm9uIE1heW9yIERhbiBIb3JyaWdhbjog4oCcTXkgTmV3IFllYXLigJlzIHJlc29s
dXRpb25zIGluY2x1ZGUgdGhlIGZvbGxvd2luZyDigKYgdHJ5IHRvIGdldCAxLDIwMCBtaWxlcyBv
biB0aGUgYmlrZSwgcmVhZCBhdCBsZWFzdCB0d28gYm9va3Mgb24gc3ViamVjdHMgSSBrbm93IG5v
dGhpbmcgYWJvdXQgKHRha2luZyBzdWdnZXN0aW9ucyEpLCB0YWxrIHNsb3dlciB3aGVuIHNwZWFr
aW5nIGluIHB1YmxpYy7igJ08L3A+DQo8cD4NCglBa3JvbiBTdXBlcmludGVuZGVudCBEYXZpZCBK
YW1lczogSGUgZG9lc27igJl0IGRvIE5ldyBZZWFy4oCZcyByZXNvbHV0aW9ucy48L3A+DQo8cD4N
CglCYXJiZXJ0b24gTWF5b3IgV2lsbGlhbSBKdWRnZTog4oCcRm9yIDIwMTcsIHByb2Zlc3Npb25h
bGx5IHdlIHdpbGwgYmUgcmVidWlsZGluZyBvdXIgbmVpZ2hib3Job29kcyB0aHJvdWdoIGEgZ3Jh
c3Mtcm9vdHMgZWZmb3J0IGFzIHdlIGNvbnRpbnVlIHRvIGJ1aWxkIG91ciBlY29ub215IGFuZCBv
dXIgaW5mcmFzdHJ1Y3R1cmUuIFBlcnNvbmFsbHksIGd1ZXNzIEkgaGF2ZSB0aGUgc2FtZSByZXNv
bHV0aW9ucyB0aGF0IG1vc3QgZG8gLi4uIHdvcmsgb3V0IG1vcmUsIHNhdmUgbW9yZSBhbmQgZW5q
b3kgZmFtaWx5IGFuZCBmcmllbmRzIG1vcmUuIEFsc28sIHdvcmsgdG8gbWFrZSBzdXJlIHRoYXQg
b3VyIHNjaG9vbCBzcG9ydHMgdGVhbXMgYmVhdCBuZWlnaGJvcmluZyBjb21tdW5pdGllcy4gU3Rv
dywgQ3V5YWhvZ2EgRmFsbHMsIE5vcnRvbiBhbmQgb3RoZXIgY29tbXVuaXRpZXMgd2UgaGF2ZSBh
IGxvbmcgYW5kIGNvbXBldGl0aXZlIGhpc3Rvcnkgd2l0aCwgc28gaXTigJlzIG5pY2UgdG8gbWVl
dCB3aXRoIHRob3NlIGNpdGllc+KAmSBtYXlvcnMgYWZ0ZXIgYSBNYWdpY3Mgd2luIeKAnTwvcD4N
CjxwPg0KCVN0b3cgTWF5b3IgU2FyYSBLbGluZTog4oCcSSByZXNvbHZlIHRvIGRvIG15IHZlcnkg
YmVzdCB0byBwcm92aWRlIGxlYWRlcnNoaXAgZm9yIG91ciBjb21tdW5pdHkgdGhhdCBlbWJyYWNl
cyB0b2xlcmFuY2UsIGNvbXBhc3Npb24gYW5kIGp1c3RpY2UgYW5kIGVuY291cmFnZXMgYSB3ZWxj
b21pbmcgZW52aXJvbm1lbnQuIE9uIGEgcGVyc29uYWwgbm90ZSwgSSBhbSBsb29raW5nIGZvcndh
cmQgdG8gY2VsZWJyYXRpbmcgc29tZSBtaWxlc3RvbmVzIHRoYXQgd2lsbCBvY2N1ciBmb3Igb3Vy
IGZhbWlseSBpbiAyMDE3IGFuZCBlbWJyYWNpbmcgZ29hbHMgdGhhdCBJIGhhdmUgZm9yIG15c2Vs
Zi4gSeKAmW0gb3B0aW1pc3RpYyB0aGF0IDIwMTcgd2lsbCBiZSBoYXBwaWVyLCBoZWFsdGhpZXIg
YW5kIHNhZmVyIGZvciBldmVyeW9uZS7igJ08L3A+DQo8cD4NCglBa3JvbiBDb3VuY2lsd29tYW4g
VGFyYSBNb3NsZXktU2FtcGxlczog4oCcTXkgTmV3IFllYXLigJlzIHJlc29sdXRpb24gZm9yIDIw
MTcgaXMgdHJhdmVsIG1vcmUsIG1vcmUgZmFtaWx5IHRpbWUsIHJ1biBhbmQsIGxhc3RseSwgcmVo
YWIgYSB2YWNhbnQgaG9tZSBhbmQgZ2lmdCBpdCB0byBhIGZhbWlseS7igJ08L3A+DQo8cD4NCglB
a3JvbiBQb2xpY2UgQ2hpZWYgSmFtZXMgTmljZTog4oCcVG8gd29yayB3aXRoIHRoZSBjaXRpemVu
cyBJIHNlcnZlIHRvIGNoYW5nZSB0aGUgY3VycmVudCBuYXJyYXRpdmUgYWJvdXQgcG9saWNlIG9m
ZmljZXJzIGJlaW5nIHRoZSBiYWQgZ3V5cyB3aGVuIGluZGVlZCB0aGV5IGFyZSBub3Qu4oCdPC9w
Pg0KPHA+DQoJU3RhdGUgU2VuLiBGcmFuayBMYVJvc2U6IOKAnE5vIG1vcmUgU2VuYXRlIHNlc3Np
b25zIHVudGlsIDM6MzAgYS5tLiAoTm9ib2R5IGRvZXMgdGhlaXIgYmVzdCB3b3JrIGF0IHRoYXQg
dGltZSBvZiB0aGUgbW9ybmluZy4pIFN0b3AgdHJ5aW5nIHRvIHByZWRpY3QgZWxlY3Rpb24gcmVz
dWx0cy4gTW9yZSB0aW1lIHdpdGggbXkgZmFtaWx5LCBlc3BlY2lhbGx5IHRha2luZyBteSB0aHJl
ZSBkYXVnaHRlcnMgb3V0c2lkZSBhdCBDdXlhaG9nYSBWYWxsZXkgTmF0aW9uYWwgUGFyayBhbmQg
b3VyIGdyZWF0IE1ldHJvIFBhcmtzLiBNb3JlIHRpbWUgZm9yIHJlYWRpbmcsIGV4ZXJjaXNpbmcg
YW5kIHRoaW5raW5nLuKAnTwvcD4NCjxwPg0KCVN1bW1pdCBDb3VudHkgRXhlY3V0aXZlIElsZW5l
IFNoYXBpcm86IOKAnE15IDIwMTcgcmVzb2x1dGlvbiBpcyB0byBrZWVwIFN1bW1pdCBDb3VudHkg
bW92aW5nIGluIHRoZSByaWdodCBkaXJlY3Rpb24gYnkgaGVscGluZyB0byBjcmVhdGUgam9icyBh
bmQga2VlcCBwZW9wbGUgd29ya2luZywgbWFraW5nIG91ciBuZWlnaGJvcmhvb2RzIHNhZmVyIGFu
ZCBzcGVuZGluZyBvdXIgdGF4cGF5ZXJz4oCZIGRvbGxhcnMgd2lzZWx5IOKApiBhbmQgbm90IHRv
IGVhdCB0b28gbXVjaCBjaG9jb2xhdGUsIGJ1dCB0aGF0IGxhc3Qgb25lIHdvbuKAmXQgbGFzdCBs
b25nIeKAnTwvcD4NCjxwPg0KCUN1eWFob2dhIEZhbGxzIE1heW9yIERvbiBXYWx0ZXJzOiDigJxJ
IHJlYWxpemUgdGhlIHN0YW5kYXJkIHJlc29sdXRpb24gaXMgdG8gZ2V0IHRvIHRoZSBneW0gbW9y
ZSwgZWF0IGhlYWx0aGllciwgdm9sdW50ZWVyIG1vcmUgYW5kIHNvIG9uLiBUaG9zZSBjZXJ0YWlu
bHkgYXBwbHksIGJ1dCBteSB1bHRpbWF0ZSBnb2FsIGZvciAyMDE3IGFzIG1heW9yIGlzIHRvIGVu
Y291cmFnZSBldmVyeSByZXNpZGVudCBpbiBDdXlhaG9nYSBGYWxscyB0byBiZSBpbmZvcm1lZCBh
bmQgaW52b2x2ZWQgaW4gb3VyIGdyZWF0IGNpdHkgYXMgbXVjaCBhcyBwb3NzaWJsZS4gSWYgd2Ug
YWxsIGZlZWwgbGlrZSB3ZSBhcmUgc3Rha2Vob2xkZXJzLCB3ZSBhbGwgc2hhcmUgaW4gdGhlIHN1
Y2Nlc3Mu4oCdPC9wPg0KPHA+DQoJS2VudCBTdGF0ZSBVbml2ZXJzaXR5IFByZXNpZGVudCBCZXZl
cmx5IFdhcnJlbjog4oCcTXkgcmVzb2x1dGlvbiBpcyB0byBkbyB3aGF0IEkgY2FuLCBhbmQgdG8g
ZW5jb3VyYWdlIHRob3NlIGFyb3VuZCBtZSwgdG8gd29yayBmb3IgYSB3b3JsZCB0aGF0IGVtYnJh
Y2VzIGRpdmVyc2l0eSBpbiBhbGwgb2YgaXRzIGZvcm1zIGFuZCBzZWVrcyBmb3Iga2luZG5lc3Mg
YW5kIGluY2x1c2lvbiBpbiBhbGwgdGhhdCB3ZSBkby4gSSBhbHNvIGFpbSB0byBjb250aW51ZSB0
byBsZWFybiBmcm9tIG91ciBzdHVkZW50cywgd2hvIHJlbWluZCBtZSBldmVyeSBkYXkgb2YgdGhl
IHRyYW5zZm9ybWF0aXZlIHBvd2VyIG9mIGhpZ2hlciBlZHVjYXRpb24gdG8gY2hhbmdlIGxpdmVz
LCBtaW5kcyBhbmQgdHJhamVjdG9yaWVzLuKAnTwvcD4NCjxwPg0KCVVuaXZlcnNpdHkgb2YgQWty
b24gUHJlc2lkZW50IE1hdHRoZXcgV2lsc29uOiDigJxGaXJzdCBhbmQgZm9yZW1vc3QsIEkgd2Fu
dCB0byB3b3JrIGNvbGxhYm9yYXRpdmVseSB3aXRoIG91ciBvdXRzdGFuZGluZyBmYWN1bHR5IGFu
ZCBzdGFmZiB0byBpbXBsZW1lbnQgYWRkaXRpb25hbCBhbmQgaW5ub3ZhdGl2ZSB3YXlzIHRvIHBy
b3ZpZGUgb3VyIHN0dWRlbnRzIHdpdGggdGhlIGJlc3QgZWR1Y2F0aW9uYWwgZXhwZXJpZW5jZSBw
b3NzaWJsZSBhbmQgY29udGludWUgdG8gZXF1aXAgdGhlbSB3aXRoIGhhbmRzLW9uLCBwcmFjdGlj
YWwgc2tpbGxzIHRoYXQgc2VydmUgdGhlbSB3ZWxsIGluIHRoZSBtYXJrZXRwbGFjZS4gU2Vjb25k
LCBJIHdvdWxkIGxpa2UgdG8gaW50cm9kdWNlIGV2ZW4gbW9yZSB0cmFkaXRpb25hbCBhbmQgbm9u
dHJhZGl0aW9uYWwgc3R1ZGVudHMgdG8gdGhlIFVBIGFkdmFudGFnZSwgb3VyIHN0cm9uZyBvdXRj
b21lcyBhbmQgdGhlIHJlc2VhcmNoIG9wcG9ydHVuaXRpZXMgYXZhaWxhYmxlIHRvIG91ciBzdHVk
ZW50cyBhbmQgZ3JhZHVhdGVzLiBUaGlyZCwgSSB3YW50IHRvIG1ha2UgVUEgYSBkZXN0aW5hdGlv
biBmb3IgZ2xvYmFsIGVkdWNhdGlvbi4gRmluYWxseSwgSSBuZWVkIHRvIGZpbmQgYSB3YXkgdG8g
dXBncmFkZSBteSB0dWJhIHBsYXlpbmcgc28gSSB3aWxsIGJlIGludml0ZWQgYmFjayB0byBwbGF5
IGluIFR1YmEgQ2hyaXN0bWFzIGFnYWluLCBlbmhhbmNlIG15IGRhbmNlIHNraWxscyBzbyBJIHdv
buKAmXQgZW1iYXJyYXNzIG15c2VsZiBvbiB0aGUgZGFuY2UgZmxvb3Igd2l0aCB0aGUgc3R1ZGVu
dHMsIGFuZCBpbXByb3ZlIG15IGp1bXAgc2hvdCBzbyBJIGNhbiBzaG9vdCBoaWdoZXIgdGhhbiA3
NSBwZXJjZW50IGZyb20gMy1wb2ludCBsYW5kIeKAnTwvcD4NCjxwPg0KCUFuZCwgZmluYWxseSwg
ZnJvbSBBdmVyeTog4oCcSSByZXNvbHZlIHRvIGhlbHAgYXMgbWFueSBwZW9wbGUgYXMgcG9zc2li
bGUgaW4gMjAxNywgdGFrZSBtb3JlIG5hcHMgYW5kIGVhdCBtb3JlIHRyZWF0cy7igJ08L3A+DQo8
cD4NCglBbmQsIGZyb20gaGlzIGJvc3MvcGFsLCBTdW1taXQgQ291bnR5IFByb3NlY3V0b3IgU2hl
cnJpIEJldmFuIFdhbHNoOiDigJxNeSBOZXcgWWVhcuKAmXMgcmVzb2x1dGlvbiBpcyB0byBlYXQg
aGVhbHRoaWVyLCBleGVyY2lzZSBtb3JlLCBhbmQsIGp1c3QgbGlrZSBBdmVyeSwgdGFrZSBtb3Jl
IG5hcHMgYW5kLCBidXQgbWF5YmUgZmV3ZXIgdHJlYXRzLuKAnTwvcD4NCjxwPg0KCVN0ZXBoYW5p
ZSBXYXJzbWl0aCBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTM3MDUgb3IgPGEgaHJlZj0ibWFp
bHRvOnN3YXJzbWl0aEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+c3dhcnNtaXRoQHRoZWJlYWNvbmpv
dXJuYWwuY29tPC9hPi4gRm9sbG93IG9uIFR3aXR0ZXI6PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9zd2Fyc21pdGhhYmoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj4mbmJzcDtAc3dhcnNtaXRoYWJqJm5i
c3A7PC9hPiBhbmQgb24gRmFjZWJvb2s6IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29t
L3N3YXJzbWl0aCIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5mYWNlYm9vay5jb20vc3dhcnNtaXRoPC9h
Pi48L3A+DQo=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.