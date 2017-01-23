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Special needs teacher Dennis Robart Jr. sentenced to 45 days in jail for punching SUV window, striking ex-girlfriend

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: January 23, 2017 - 03:31 PM
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Dennis Robart (left), a special education teacher and former Ohio House candidate, is sentenced to 45 days for punching out an SUV window and striking his ex-girlfriend on her eye. Robart appeared before Summit County Common Pleas Court Judge Paul Gallagher Monday in Akron. (Stephanie Warsmith/Akron Beacon Journal)


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