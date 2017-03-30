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Speed limit dropping in Cuyahoga Valley National Park

Beacon Journal staff report

Published: March 30, 2017 - 02:42 PM
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A speed sign informing motorists to reduce their speed to 35 along Riverview Road within the Cuyahoga Valley National Parkin Peninsula. On April 4, the speed limit to most roads within the park will be reduced to 35 in accordance with a new state law sought by Summit County Engineer Al Brubaker. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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