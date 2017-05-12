Spinners are spinning their way just about everywhere in Ohio

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+DQoJU3Bpbm5lcnMgYXJlIHRoZSBsYXRlc3QgY3JhemUgbWFraW5nIHRoZSByb3VuZHMgYW5k
IHJvdW5kcyBhbmQgcm91bmRzIGluIE5vcnRoZWFzdCBPaGlvLjwvcD4NCjxwPg0KCVN0b3JlcyBh
cmUgaGF2aW5nIHRyb3VibGUga2VlcGluZyB0aGVtIG9uIHRoZSBzaGVsdmVzLCBhbmQga2lkcyAo
YXMgd2VsbCBhcyBraWRzIGF0IGhlYXJ0KSBhcmUgaGF2aW5nIHRyb3VibGUga2VlcGluZyB0aGVp
ciBoYW5kcyBvZmYgdGhlbS48L3A+DQo8cD4NCglUaGlzIGlzIGxlYWRpbmcgdG8gc29tZSBjb25z
dGVybmF0aW9uIGZvciB0ZWFjaGVycyBhcyB0aGUgZGF5cyBjb3VudCBkb3duIHRvIHRoZSBlbmQg
b2YgdGhlIHNjaG9vbCB5ZWFyLjwvcD4NCjxwPg0KCVNwaW5uZXJzIGFyZSBkaXN0cmFjdGlvbiBk
ZXZpY2VzIHRoYXQgdW50aWwgbm93IHdlcmUgcmVzZXJ2ZWQgZm9yIHRob3NlIHdobyBoYXZlIHRy
b3VibGUgZm9jdXNpbmcgaW4gc2Nob29sIGFuZCBpbiBsaWZlLjwvcD4NCjxwPg0KCVRoZSB0YWN0
aWxlIHRveXMg4oCUIHRoZXkgY2FuIGNvbWUgaW4gYSB2YXJpZXR5IG9mIHNoYXBlcyBhbmQgc2l6
ZXMg4oCUIGxpdGVyYWxseSBzcGluIHdpdGggbGl0dGxlIGVmZm9ydCB3aGVuIHBsYWNlZCBvbiBh
IHRhYmxlIG9yIGJldHdlZW4gdHdvIGZpbmdlcnMuIFRoZXkgb2ZmZXIgYSBxdWlldCBkaXZlcnNp
b24gZm9yIHRoZSB1c2VyLCBidXJuaW5nIG9mZiBzb21lIHBlbnQtdXAgZW5lcmd5IHdoaWxlLCBz
b21lIGFyZ3VlLCBoZWxwaW5nIGhpbSBvciBoZXIgZm9jdXMgb24gYSB0ZWFjaGVyIG9yIGluc3Ry
dWN0aW9uLjwvcD4NCjxwPg0KCUJ1dCB0aGV5IGhhdmUgc3B1biB0aGVpciB3YXkgaW50byB0aGUg
bWFpbnN0cmVhbSBhbmQgaGF2ZSwgcXVpdGUgZnJhbmtseSwgYmVjb21lIGEgZmFkLiBLaWRzIGFu
ZCB0ZWVucyBjYW4gYmUgZm91bmQgc3Bpbm5pbmcgdGhlaXIgc3Bpbm5lcnMgYXQgdGhlIGx1bmNo
IHRhYmxlLCBvbiB0aGUgc2lkZWxpbmVzIG9mIGdhbWVzIG9yIHdoaWxlIHdhbGtpbmcgaW4gV2Fs
LU1hcnQuPC9wPg0KPHA+DQoJSnVsaWUgQmVubmV0dOKAmXMgZmFtaWx5IGhhcyBvd25lZCB0aGUg
U21hcnRpY2tsZXMgVG95IFN0b3JlIGZvciBhYm91dCBlaWdodCB5ZWFycy48L3A+DQo8cD4NCglB
bmQgdGhleSBoYXZlIG5ldmVyIGhhZCBzdWNoIGludGVyZXN0IGluIGEgc2luZ2xlIHRveS4gRm9s
a3Mga2VlcCB3YW5kZXJpbmcgaW50byB0aGUgdG95IHN0b3JlIHR1Y2tlZCBieSB0aGUgZmFtaWx5
4oCZcyBkb2cga2VubmVsIGFuZCBwbGF5LXNldCBidXNpbmVzcyBhbG9uZyBzdGF0ZSBSb3V0ZSAx
OCBpbiBHcmFuZ2VyIFRvd25zaGlwLjwvcD4NCjxkaXYgY2xhc3M9ImluLWFydGljbGUtaW1hZ2Ui
Pg0KCTxpbWcgYWx0PSJ3aGF0IGlzIHRoaXMgaW1hZ2Ugb2Y/IiBzcmM9Ii9wb2xvcG9seV9mcy8x
Ljc2NjQ0Ny4xNDk0NjAwNzQ4IS9pbWFnZS9pbWFnZS5qcGdfZ2VuL2Rlcml2YXRpdmVzL2xhbmRz
Y2FwZV81MDAvc3Bpbm5lcnMxMy0yLmpwZyIgLz4NCgk8ZGl2IGNsYXNzPSJwaWMtY3JlZGl0Ij4N
CgkJKExlYWggS2xhZmN6eW5za2kvQWtyb24gQmVhY29uIEpvdXJuYWwpPC9kaXY+DQoJPGRpdiBj
bGFzcz0icGljLWNhcHRpb24iPg0KCQlTbWFydGlja2xlcyBjby1vd25lciBKdWxpZSBCZW5uZXR0
IHRhbGtzIGFib3V0IHRoZSBkaWZmZXJlbnQgdHlwZXMgb2Ygc3Bpbm5lcnMgd2hpbGUgaGVyIHNp
c3RlciwgTmFuY3kgQ2FyciwgdGFrZXMgaW52ZW50b3J5IGluIEdyYW5nZXIsIE9oaW8uPC9kaXY+
DQo8L2Rpdj4NCjxwPg0KCeKAnEl04oCZcyB0byB0aGUgcG9pbnQgdGhhdCBwZW9wbGUgYXJlIGNv
bWluZyBpbiB0aGUgZG9vciBhbmQgd2XigJlyZSBsaWtlLCDigJhZb3UgYXJlIGhlcmUgZm9yIHRo
ZSBzcGlubmVycz/igJnigInigJ0gc2hlIHNhaWQuPC9wPg0KPHA+DQoJVGhlcmUgYXJlIHNwaW5u
ZXJzIGF2YWlsYWJsZSBhdCBkaXNjb3VudCBwbGFjZXMsIGNvc3RpbmcgZnJvbSBqdXN0IGEgYnVj
ayB0byBmaXZlIG9yIHNvLiBCZW5uZXR0IHNhaWQgdGhlIHZlcnNpb25zIHNoZSBjYXJyaWVzIGFy
ZSBtb3JlIGhlYXZ5IGR1dHkgYW5kIGR1cmFibGUsIHNvIHRoZXnigJlyZSBpbiB0aGUgJDIwIHJh
bmdlLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnEkgZGlkbuKAmXQgd2FudCB0byBzZWxsIGp1bmss4oCdIHNoZSBz
YWlkLiDigJxJIGRvbuKAmXQgd2FudCBteSBjdXN0b21lcnMgdG8gaGF2ZSB0byBicmluZyBzb21l
dGhpbmcgYmFjayB3aGVuIGl0IGJyZWFrcyByaWdodCBhd2F5LuKAnTwvcD4NCjxwPg0KCUZvbGtz
IGFyZSB3aWxsaW5nIHRvIHBheSBhIGxpdHRsZSBleHRyYSwgQmVubmV0dCBzYWlkLCBhcyBzaGUg
aXMgYWxyZWFkeSBvbiBoZXIgZmlmdGggc2hpcG1lbnQgb2YgdGhlIHNwaW5uZXJzLjwvcD4NCjxw
Pg0KCeKAnE91ciBwaG9uZXMgaGF2ZSBiZWVuIHJpbmdpbmcgb2ZmIHRoZSBob29rLOKAnSBzaGUg
c2FpZC4g4oCcQ3VzdG9tZXJzIGFyZSBidXlpbmcgdHdvIGFuZCB0aHJlZSBhdCBhIHRpbWUu4oCd
PC9wPg0KPHA+DQoJPHN0cm9uZz5TaW1pbGFyIHByb2R1Y3RzPC9zdHJvbmc+PC9wPg0KPGRpdiBj
bGFzcz0iaW4tYXJ0aWNsZS1pbWFnZSI+DQoJPGltZyBhbHQ9IkN1YmUiIHNyYz0iL3BvbG9wb2x5
X2ZzLzEuNzY2NDQ4LjE0OTQ2MDA3NTEhL2ltYWdlL2ltYWdlLmpwZ19nZW4vZGVyaXZhdGl2ZXMv
bGFuZHNjYXBlXzUwMC9zcGlubmVyczEzLTMuanBnIiAvPg0KCTxkaXYgY2xhc3M9InBpYy1jcmVk
aXQiPg0KCQkoTGVhaCBLbGFmY3p5bnNraS9Ba3JvbiBCZWFjb24gSm91cm5hbCk8L2Rpdj4NCgk8
ZGl2IGNsYXNzPSJwaWMtY2FwdGlvbiI+DQoJCVRoZSBDdWJlLCBhZHZlcnRpc2VkIGZvciBhZ2Vz
IDUtMTA1LCBhbmQgU3Bpbm5lcnMgYXJlIGp1c3Qgc29tZSBvZiB0aGUgZmlkZ2V0IHRveXMgdGhh
dCBhcmUgY3VycmVudGx5IGFsbCB0aGUgcmFnZSBhbW9uZyBraWRzLjwvZGl2Pg0KPC9kaXY+DQo8
cD4NCglUaGVyZSBhcmUgc2ltaWxhciBwcm9kdWN0cyBvdXQgdGhlcmUsIGxpa2UgZHVyYWJsZSBw
dXR0eSB0aGF0IGNhbiBiZSBzdHJldGNoZWQgYW5kIG1hbmlwdWxhdGVkIGJ1dCBuZXZlciBkcmll
cyBvdXQsIGFuZCBzbWFsbCBmaWRnZXQgY3ViZXMgdGhhdCBsb29rIGxpa2Ugb3ZlcnNpemVkIGRp
Y2Ugd2l0aCB2YXJpb3VzIGJ1dHRvbnMgYW5kIHRoZSBsaWtlIG9uIGVhY2ggc2lkZS48L3A+DQo8
cD4NCglObyBvbmUgaXMgcXVpdGUgc3VyZSB3aHkgZmlkZ2V0IHRveXMgaGF2ZSBzdWRkZW5seSB0
YWtlbiBvZmYuIEJ1dCB0aGV5IGFyZSBhIGZvcmNlLCB3aXRoIGtpZHMgY2xhbW9yaW5nIGZvciB0
aGVtIGFuZCBwYXJlbnRzIHdlaWdoaW5nIHdoYXQsIGlmIGFueSwgcmVzdHJpY3Rpb25zIHNob3Vs
ZCBiZSBwbGFjZWQgb24gdXNpbmcgdGhlbS48L3A+DQo8cD4NCglBa3JvbiBDaGlsZHJlbuKAmXMg
SG9zcGl0YWzigJlzIFNhcmFoIEdyb3ZlcywgYSBjbGluaWNhbCBjb3Vuc2Vsb3IgYW5kIGEgbWVu
dGFsIGhlYWx0aCB0aGVyYXBpc3QgaW4gdGhlIGhvc3BpdGFs4oCZcyBFeGVjdXRpdmUgRnVuY3Rp
b25pbmcgU2tpbGxzIEJ1aWxkaW5nIFByb2dyYW0sIHNhaWQgdGhlcmUgaXMgbm90aGluZyB3cm9u
ZyB3aXRoIHRoZSBzcGlubmVycywgY3ViZXMgb3Igb3RoZXIgc2ltaWxhciB0b29scyB0aGF0IHdl
cmUgb25jZSByZXNlcnZlZCBmb3Iga2lkcyB3aXRoIGF0dGVudGlvbi1kZWZpY2l0IHN5bXB0b21z
LjwvcD4NCjxwPg0KCUdyb3ZlcyBzYWlkIGl0IGlzIGEgZ29vZCBpZGVhIGZvciBwYXJlbnRzIHRv
IHNldCB1cCBzb21lIGd1aWRlbGluZXMgYW5kIG1ha2Ugc3VyZSBhIGNoaWxkIHByYWN0aWNlcyB3
aXRoIHRoZSBzcGlubmluZyBkZXZpY2UgdGhhdCBjYW4gY3JlYXRlIGEgY29vbCBjZW50cmlmdWdh
bCBmb3JjZSBlZmZlY3QuPC9wPg0KPHA+DQoJV2hlbiB1c2VkIHByb3Blcmx5LCBpdCBvZmZlcnMg
YSBxdWlldCBkaXZlcnNpb24sIGJ1dCBpZiBub3QgaGFuZGxlZCBjb3JyZWN0bHksIGl0IGNhbiB3
aGFjayBzb21lb25lIGluIHRoZSBoZWFkIG9yIGZpbmdlciwgb3IgY3JlYXRlIGEgcnVja3VzIHdo
ZW4gZHJvcHBlZCBvbnRvIHRoZSBmbG9vciBvciBhIHNjaG9vbCBkZXNrLjwvcD4NCjxkaXYgY2xh
c3M9ImluLWFydGljbGUtaW1hZ2UgbGVmdC1zaWRlLWltYWdlIj4NCgk8aW1nIGFsdD0ic3Bpbm5l
cnMiIHNyYz0iL3BvbG9wb2x5X2ZzLzEuNzY2NDU0LjE0OTQ2MDExNTAhL2ltYWdlL2ltYWdlLmpw
Z19nZW4vZGVyaXZhdGl2ZXMvbGFuZHNjYXBlXzUwMC9zcGlubmVyczEzLTA5LmpwZyIgLz4NCgk8
ZGl2IGNsYXNzPSJwaWMtY3JlZGl0Ij4NCgkJKExlYWggS2xhZmN6eW5za2kvQWtyb24gQmVhY29u
IEpvdXJuYWwpPC9kaXY+DQoJPGRpdiBjbGFzcz0icGljLWNhcHRpb24iPg0KCQlNYWRkeSBMdWVj
a2UsIDksIHRyaWVzIHRvIHNwaW4gdHdvIHNwaW5uZXJzIGluIGhlciBkcml2ZXdheSBvbiBUdWVz
ZGF5IGluIENvcGxleS48L2Rpdj4NCjwvZGl2Pg0KPHA+DQoJ4oCcTWFrZSBzdXJlIHRoZSBjaGls
ZCB1bmRlcnN0YW5kcyB3aGVuIHRoZXkgYXJlIGFsbG93ZWQgdG8gdXNlIGl0IGFuZCB3aGVyZSB0
aGV5IGNhbiB1c2UgaXQs4oCdIHNoZSBzYWlkLjwvcD4NCjxwPg0KCUdyb3ZlcyBzYWlkIHNwaW5u
ZXJzIGFuZCBzaW1pbGFyIHRhY3RpY3Mg4oCUIHNvbWUgYXMgc2ltcGxlIGFzIHBsYWNpbmcgdGhl
IGZ1enp5IHNpZGUgb2YgVmVsY3JvIHVuZGVyIGEgc2Nob29sIGRlc2sg4oCUIGhhdmUgbG9uZyBi
ZWVuIGVmZmVjdGl2ZSB0b29scyBmb3IgdGhvc2Uga2lkcyB3aG8gc3RydWdnbGUgdG8gcGF5IGF0
dGVudGlvbiBpbiBjbGFzcyBhbmQgbmVlZCBhbiBhcHByb3ByaWF0ZSByZWxlYXNlIGZvciBleGNl
c3MgZW5lcmd5LCByZXN0bGVzc25lc3Mgb3IgYW54aWV0eS48L3A+DQo8cD4NCgnigJxJdCBnaXZl
cyB0aGVtIGFuIG91dGxldCB0byBnZXQgdGhlaXIgYWN0aXZpdHkgb3V0IHNvIHRoZXkgY2FuIGVu
Z2FnZSBpbiB0aGUgY2xhc3Nyb29tLOKAnSBzaGUgc2FpZC48L3A+DQo8cD4NCglFdmVuIGFkdWx0
cyBoYXZlIHRoZWlyIG93biBpbnRlcm5hbCBmaWRnZXQgZGV2aWNlcyBvciBhY3Rpdml0aWVzIHNv
IHRoZXkgY2FuIGJldHRlciBlbmdhZ2UgaW4gdGhlIHdvcmtwbGFjZSwgd2hldGhlciBpdCBiZSBm
aWRnZXRpbmcgd2l0aCBhIHJpbmcsIGNsaWNraW5nIGEgcGVuIG9yIHRhcHBpbmcgYSBmb290Ljwv
cD4NCjxwPg0KCeKAnFRoZXNlIGFyZSBhbGwgbWVhbnQgdG8ga2VlcCB1cyBlbmdhZ2VkLOKAnSBz
aGUgc2FpZC4g4oCcSSB3aWxsIGRvb2RsZSBhdCBhIG1lZXRpbmcgb3IgSSB3aWxsIHZvbHVudGVl
ciB0byB0YWtlIHRoZSBtaW51dGVzLiBJIGxpa2UgdG8gdGFrZSB0aGUgbWludXRlcyBiZWNhdXNl
IGl0IGhlbHBzIGtlZXAgbWUgZW5nYWdlZC7igJ08L3A+DQo8cD4NCgk8c3Ryb25nPk5vdmVsdHkg
Zm9yIHN0dWRlbnRzPC9zdHJvbmc+PC9wPg0KPGRpdiBjbGFzcz0iaW4tYXJ0aWNsZS1pbWFnZSI+
DQoJPGltZyBhbHQ9ImtpZCBzcGlubmluZyIgc3JjPSIvcG9sb3BvbHlfZnMvMS43NjY0NTAuMTQ5
NDYwMDc1NiEvaW1hZ2UvaW1hZ2UuanBnX2dlbi9kZXJpdmF0aXZlcy9sYW5kc2NhcGVfNTAwL3Nw
aW5uZXJzMTMtNS5qcGciIC8+DQoJPGRpdiBjbGFzcz0icGljLWNyZWRpdCI+DQoJCShMZWFoIEts
YWZjenluc2tpL0Frcm9uIEJlYWNvbiBKb3VybmFsKTwvZGl2Pg0KCTxkaXYgY2xhc3M9InBpYy1j
YXB0aW9uIj4NCgkJTWFzb24gQ2hhcG1hbiwgOCwgb2YgQ29wbGV5IHNob3dzIG9mZiBoaXMgc3Bp
bm5lciB0b3kgZHVyaW5nIGEgc29mdGJhbGwgZ2FtZSBhdCBDb3BsZXkgSGlnaCBTY2hvb2wgb24g
VHVlc2RheS48L2Rpdj4NCjwvZGl2Pg0KPHA+DQoJRHIuIEVyaWNoIE1lcmtsZSwgd2hvIHdvcmtz
IHdpdGggcHVwaWwgYWRqdXN0bWVudCBhbmQgc3R1ZGVudCBzdXBwb3J0IHNlcnZpY2VzIGZvciBB
a3JvbiBQdWJsaWMgU2Nob29scywgc2FpZCBmb3IgdGhlIGF2ZXJhZ2Ugc3R1ZGVudCB0aGlzIGlz
IG1vcmUgb2YgYSBub3ZlbHR5LCByYXRoZXIgdGhhbiBzb21ldGhpbmcgdGhhdCB3aWxsIGhlbHAg
aW1wcm92ZSBzdWNjZXNzIGluIHRoZSBjbGFzc3Jvb20uPC9wPg0KPHA+DQoJTWVya2xlIHBvaW50
cyBvdXQgc29tZSBvZiB0aGVzZSBmaWRnZXRzLCBsaWtlIHRoZSBjdWJlcywgY2FuIGJlIGZhaXJs
eSBjb21wbGV4IGFuZCBjb3VsZCBhY3R1YWxseSBwdWxsIGEgc3R1ZGVudOKAmXMgYXR0ZW50aW9u
IGF3YXkgZnJvbSB0aGUgdGVhY2hlci48L3A+DQo8cD4NCgnigJxQZW9wbGUgaGF2ZSBhIG15dGgg
b2YgaG93IG11Y2ggb25lIGNhbiBtdWx0aXRhc2ss4oCdIGhlIHNhaWQuIOKAnEluIGdlbmVyYWws
IHdlIHRlbmQgdG8gb3ZlcmVzdGltYXRlIGhvdyBtdWNoIHdlIGNhbiBtdWx0aXRhc2su4oCdPC9w
Pg0KPHA+DQoJRm9yIEFrcm9uIFB1YmxpYyBTY2hvb2xzLCBsaWtlIG1vc3QgZGlzdHJpY3RzLCBN
ZXJrbGUsIHdobyBhbHNvIHNlcnZlcyBvbiB0aGUgYm9hcmRzIGZvciB0aGUgT2hpbyBTY2hvb2wg
UHN5Y2hvbG9naXN0cyBBc3NvY2lhdGlvbiBhbmQgdGhlIE9oaW8gUHN5Y2hvbG9naWNhbCBBc3Nv
Y2lhdGlvbiwgc2FpZCBpdCBpcyB1cCB0byB0aGUgdGVhY2hlcuKAmXMgZGlzY3JldGlvbiB0byBh
bGxvdyBzdWNoIGRldmljZXMgZm9yIHN0dWRlbnRzIHdobyBhcmUgbm90IGNvdmVyZWQgYnkgc3Rh
dGUtbWFuZGF0ZWQgc3BlY2lhbCBhY2NvbW1vZGF0aW9ucyBvciBsZWFybmluZyBwbGFucy48L3A+
DQo8cD4NCglNZXJrbGUgc2FpZCBoZSBwZXJzb25hbGx5IGZpbmRzIG90aGVyIHRlY2huaXF1ZXMs
IGxpa2Ugc3BlY2lhbCBzd2l2ZWwgY2hhaXJzIHRoYXQgZW5jb3VyYWdlIGdyb3NzIG1vdG9yIHNr
aWxscywgYXJlIG1vcmUgZWZmZWN0aXZlIHdpdGggc3R1ZGVudHMgd2l0aCBhdHRlbnRpb24gaXNz
dWVzIHJhdGhlciB0aGFuIHRoZSBmaW5lIG1vdG9yIHNraWxscyBvZmZlcmVkIGJ5IHRoZSBoYW5k
aGVsZCBzcGlubmVycyBvciBjdWJlcy48L3A+DQo8cD4NCgnigJxJIGFtIGEgYml0IG1vcmUgZHVi
aW91cyzigJ0gaGUgc2FpZC4g4oCcSSBzZWUgdGhlc2UgYXMgbW9yZSBvZiBhIGRpc3RyYWN0b3Iu
4oCdPC9wPg0KPHA+DQoJSXQgc2VlbXMgbWFueSB0ZWFjaGVycyBhZ3JlZS48L3A+DQo8ZGl2IGNs
YXNzPSJpbi1hcnRpY2xlLWltYWdlIHJpZ2h0LXNpZGUtaW1hZ2UiPg0KCTxpbWcgYWx0PSJraWQg
c3Bpbm5pbmciIHNyYz0iL3BvbG9wb2x5X2ZzLzEuNzY2NDU1LjE0OTQ2MDExNTIhL2ltYWdlL2lt
YWdlLmpwZ19nZW4vZGVyaXZhdGl2ZXMvbGFuZHNjYXBlXzUwMC9zcGlubmVyczEzLTA4LmpwZyIg
Lz4NCgk8ZGl2IGNsYXNzPSJwaWMtY3JlZGl0Ij4NCgkJKExlYWggS2xhZmN6eW5za2kvQWtyb24g
QmVhY29uIEpvdXJuYWwpPC9kaXY+DQoJPGRpdiBjbGFzcz0icGljLWNhcHRpb24iPg0KCQlNYWRk
eSBMdWVja2UsIDksIGJhbGFuY2VzIGEgc3Bpbm5lciBvbiBoZXIgaGVhZCBpbiBoZXIgZHJpdmV3
YXkgb24gVHVlc2RheSBpbiBDb3BsZXkuPC9kaXY+DQo8L2Rpdj4NCjxwPg0KCVN0ZXBoYW5pZSBM
dWVja2UgaGFzIHRocmVlIHN0dWRlbnRzIGluIENvcGxleS1GYWlybGF3biBzY2hvb2xzIGFuZCBh
bGwgb2YgdGhlaXIgdGVhY2hlcnMgaGF2ZSBwdXQgdGhlIGtpYm9zaCBvbiBzcGlubmVycyBpbiBj
bGFzcy4gU28gb25jZSB0aGV5IGNsZWFyIHRoZSBsYXN0IHN0ZXAgb2YgdGhlIGJpZyB5ZWxsb3cg
YnVzLCB0aGUgdG95cyBjb21lIG91dC4gVGhleSBzcGluIHRoZW0gb24gdGhlaXIgZmluZ2Vycywg
bm9zZXMsIGZvcmVoZWFkcyBhbmQga25lZXMuPC9wPg0KPHA+DQoJU29uIE1pY2hhZWwsIDExLCBz
YWlkIG9uZSBkYXkgYWJvdXQgYSBtb250aCBhZ28sIG9uZSBraWQgd2Fsa2VkIGludG8gQ29wbGV5
LUZhaXJsYXduIE1pZGRsZSBTY2hvb2wgd2l0aCBhIHNwaW5uZXIsIHRoZW4gdGhlIG1hZCBydXNo
IHdhcyBvbi48L3A+DQo8cD4NCgnigJxFdmVyeW9uZSBqdXN0IHN0YXJ0ZWQgZ2V0dGluZyB0aGVt
LOKAnSBTdGVwaGFuaWUgc2FpZC48L3A+DQo8cD4NCglXaGVuIGxvY2FsIHN0b3JlcyBzb2xkIG91
dCwgdGhlIGZhbWlseSB0dXJuZWQgdG8gQW1hem9uIGZvciBoZWxwLjwvcD4NCjxwPg0KCVNvIG5v
dyBoZXIgZWFycyBhcmUgZnVsbCBvZiB0aGUgYnV6emluZyBzb3VuZCBvZiB0aHJlZSBzcGlubmVy
cyBnb2luZyBhdCBvbmNlIGluIHRoZSBob3VzZSwgZXZlbiBhdCB0aGUgZGlubmVyIHRhYmxlLCB3
aGVuIE1pY2hhZWzigJlzIHNpc3RlcnMgTWFkZHkgYW5kIE1ha2F5bGEgam9pbiBpbiB0aGUgYWN0
aW9uIHVudGlsIG1vbSBoYXMgaGFkIGhlciBmaWxsLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnEkgdGhvdWdodCB0
aGlzIHdvdWxkbuKAmXQgYmUgdG9vIGJhZCB0aGVuIHdlIGhhZCB0aHJlZSBzcGlubmVycyzigJ0g
c2hlIHNhaWQuIOKAnEF0IGxlYXN0IHRoZXkgZG9u4oCZdCBoYXZlIGFueXRoaW5nIHRvIGRvIHdp
dGggZWxlY3Ryb25pY3MuIFRoZXkgYXJlIG5vdCBsb29raW5nIGF0IGEgc2NyZWVuLjwvcD4NCjxw
Pg0KCeKAnFNvLCB5ZWFoLCBJIGRvbuKAmXQgbWluZCBzcGlubmVycy7igJ08L3A+DQo8cD4NCglD
cmFpZyBXZWJiLCB3aG8gd2lsbCB1c2UgYSBwZW4gdG8gZmlsbCBpbiB0aGUgaG9sZXMgaW4gbGV0
dGVycyBkdXJpbmcgcGFydGljdWxhcmx5IGxvbmcgYW5kIGJvcmluZyBtZWV0aW5ncywgY2FuIGJl
IHJlYWNoZWQgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmN3ZWJiQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5j
d2ViYkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4gb3IgMzMwLTk5Ni0zNTQ3LjwvcD4NCg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.