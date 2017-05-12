All CATEGORIES
☰ Menu

Spinners are spinning their way just about everywhere in Ohio

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: May 12, 2017 - 10:59 AM | Updated: May 12, 2017 - 04:20 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Miles Chapman, 10, of Copley shows off his spinner toy during a softball game at Copley High School on Tuesday. Spinners are currently all the rage among kids. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

spinners13_7 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Some fidget advice for parents to take for a spin

Akron Children’s Hospital’s Sarah Groves, a clinical counselor and mental health therapist, offers the following tips for parents whose kids want a spinner or other type of fidget.

spinners13_1
Spinners are spinning their way just about everywhere in Ohio
midock12cut_01
Jim Midock’s heart-transplant hopes: Former WNIR newsman waits for a life-changing phone call
cfalls12
Cuyahoga Falls schools looks to layoffs, fee increases to avert looming financial crisis
police12cut_01
Akron police honor fallen officers in trolley tour
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next