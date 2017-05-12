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Spinners are spinning their way just about everywhere in Ohio

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: May 12, 2017 - 10:59 AM | Updated: May 12, 2017 - 04:20 PM
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Miles Chapman, 10, of Copley shows off his spinner toy during a softball game at Copley High School on Tuesday. Spinners are currently all the rage among kids. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)

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