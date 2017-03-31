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Springfield Township police find grenade in vehicle during traffic stop

Beacon Journal staff report

Published: March 31, 2017 - 10:04 AM
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Springfield Township police called in the Summit County Bomb Squad after spotting a grenade in a vehicle during a traffic stop early Friday morning. (Photo courtesy of Springfield Township Police)


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