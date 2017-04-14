St. Vincent-St. Mary to demolish building near downtown for parking lot; site is to eventually be used for school expansion

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QnkgS2F0aWUgQnlhcmQ8L3A+PHA+QmVhY29uIEpvdXJuYWwgc3RhZmYgd3JpdGVyPC9wPjxw
PlN0LiBWaW5jZW50LVN0LiBNYXJ5IEhpZ2ggU2Nob29sIG5lYXIgZG93bnRvd24gQWtyb24gcGxh
bnMgdG8gZGVtb2xpc2ggYSBuZWFyYnkgb2xkIG9mZmljZSBzdXBwbHkgYnVpbGRpbmcgdG8gbWFr
ZSB3YXkgZm9yIGEgcGFya2luZyBsb3QgYW5kIGV2ZW50dWFsbHkgZXhwYW5zaW9uIG9mIHRoZSBz
Y2hvb2wuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSB3YW50IHRvIGNsZWFuIHRoYXQgY29ybmVyIHVwLiBJdCYj
ODIxNztzIGEgZ2F0ZXdheSB0byBkb3dudG93biBBa3JvbiwmIzgyMjE7IHNhaWQgVG9tIENhcm9u
ZSwgcHJpbmNpcGFsIG9mIHRoZSBDYXRob2xpYyBoaWdoIHNjaG9vbC48L3A+PHA+VGhlIG9uZS1z
dG9yeSBidWlsZGluZyAmIzgyMTI7IG93bmVkIGJ5IHRoZSBzY2hvb2wmIzgyMTc7cyBmb3VuZGF0
aW9uICYjODIxMjsgIGlzIGF0IDE4MyBXLiBNYXJrZXQgU3QuLCBhdCB0aGUgIG5vcnRod2VzdCBj
b3JuZXIgb2YgTWFwbGUgYW5kIFdlc3QgTWFya2V0IHN0cmVldHMuPC9wPjxwPkluIHRoZSBsYXN0
IGZldyB5ZWFycywgdGhlIGZvcm1lciBvZmZpY2Ugc3VwcGx5IHN0b3JlIGhhcyBzZXJ2ZWQgYXMg
YSBiaWcgYmlsbGJvYXJkIGZvciB0aGUgaGlnaCBzY2hvb2w7IGRlY2FscyB3aXRoIGltYWdlcyBv
ZiBzdHVkZW50cyBhcmUgcGxhc3RlcmVkIG9uIHRoZSB3aW5kb3dzLiBJdCBhbHNvIGhhcyBiZWVu
IHVzZWQgaW4gdGhlIGxhc3QgZmV3IHllYXJzIG9ubHkgZm9yIHN0b3JhZ2UuIDwvcD48cD5DYXJv
bmUgc2FpZCB0aGVyZSBpcyAmIzgyMjA7bm8gdGltZXRhYmxlJiM4MjIxOyBmb3IgdGhlIGxvbmct
ZGlzY3Vzc2VkIGV4cGFuc2lvbiBwbGFucy4gPC9wPjxwPkZvciBub3csIGhlIHNhaWQsIHRoZSBw
bGFuIGlzIHRvIHR1cm4gdGhlIHNpdGUgaW50byBhIHJvdWdobHkgMTMwLXNwYWNlIHBhcmtpbmcg
bG90IGZvciB1c2UgYnkgZmFjdWx0eSBtZW1iZXJzLCBhcyB3ZWxsIGFzIHBlb3BsZSBhdHRlbmRp
bmcgZXZlbnRzIGF0IHRoZSBoaWdoIHNjaG9vbCwgd2hpY2ggaGFzIGFib3V0IDY1MCBzdHVkZW50
cy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1BhcmtpbmcgaGFzIGFsd2F5cyBiZWVuIGEgcHJvYmxlbSwmIzgyMjE7
IENhcm9uZSBzYWlkLjwvcD48cD5DYXJvbmUgc2FpZCB0aGUgc2l0ZSB3aWxsIGJlIGxhbmRzY2Fw
ZWQgYW5kIHRoZXJlIHdpbGwgYmUgYSBzaWduIGF0IHRoZSBjb3JuZXIgbGV0dGluZyBmb2xrcyBr
bm93IHRoZSBsb3QgaXMgcGFydCBvZiB0aGUgU3QuIFZpbmNlbnQtU3QuIE1hcnkgY2FtcHVzLjwv
cD48cD5Kb2UgV2ViZXIsIGNoYWlybWFuIG9mIHRoZSBzY2hvb2wmIzgyMTc7cyBleGVjdXRpdmUg
Ym9hcmQsIHNhaWQgbW9uZXkgbXVzdCBiZSByYWlzZWQgZm9yIHRoZSBwcm9qZWN0LiBIZSBzYWlk
IHRoZSBzY2hvb2wgd2lsbCBiZSByb2xsaW5nIG91dCBhIGZ1bmRyYWlzaW5nIGNhbXBhaWduIGlu
IHRoZSBuZXh0IHNldmVyYWwgbW9udGhzLjwvcD48cD5Ba3JvbiBpbmR1c3RyaWFsaXN0IERhdmlk
IEJyZW5uYW4gYW5kIGhpcyB3aWZlLCBBbm4gQW1lciBCcmVubmFuLCBkb25hdGVkIHRoZSBwcm9w
ZXJ0eSB0byB0aGUgc2Nob29sJiM4MjE3O3MgZm91bmRhdGlvbiBzZXZlcmFsIHllYXJzIGFnby4g
VGhlIGRvbmF0aW9uIHdhcyBwYXJ0IG9mIGEgJDEwLW1pbGxpb24gcGx1cyBnaWZ0IHRoZSBCcmVu
bmFucyBtYWRlIHRvIHRoZSBzY2hvb2wuIDwvcD48cD5UaGUgYnVpbGRpbmcgcHJldmlvdXNseSBo
YWQgYmVlbiBvY2N1cGllZCBieSBDb3Jwb3JhdGUgRXhwcmVzcywgYSBuYXRpb25hbCBkaXN0cmli
dXRvciBvZiBvZmZpY2UgcHJvZHVjdHMgYW5kIGZ1cm5pdHVyZS4gRWFybGllciwgaXQgd2FzIHRo
ZSBob21lIG9mIHRoZSBDb3N0aWdhbiBmYW1pbHkmIzgyMTc7cyBvZmZpY2Ugc3VwcGx5IGJ1c2lu
ZXNzLiA8L3A+PHA+SW4gbGF0ZSAyMDE1LCB0aGUgc2Nob29sIGhhZCBhbm90aGVyIG5lYXJieSBv
bGQgYnVpbGRpbmcgdG9ybiBkb3duLiBUaGF0IGJ1aWxkaW5nLCB3aGljaCBkYXRlZCB0byAxOTI4
IGFuZCBzdGFydGVkIGFzIGEgU3R1ZGViYWtlciBkZWFsZXJzaGlwLCB3YXMgYXQgdGhlIGNvcm5l
ciBvZiBXZXN0IE1hcmtldCBhbmQgV2VzdCBzdHJlZXRzLiBJdCBhbHNvIHdhcyBwYXJ0IG9mIEJy
ZW5uYW4mIzgyMTc7cyBkb25hdGlvbiB0byB0aGUgc2Nob29sLjwvcD48cD5UaGUgc2l0ZSBhdCBX
ZXN0IE1hcmtldCBhbmQgV2VzdCBTdHJlZXRzIGlzIG5vdyBwbGFudGVkIHdpdGggZ3Jhc3MuIEl0
IGFsc28gaXMgdG8gYmUgdXNlZCBpbiBhIGZ1dHVyZSBleHBhbnNpb24gb2YgdGhlIHNjaG9vbC4g
U29tZSBpbiB0b3duIGxhbWVudGVkIHRoZSBsb3NzIG9mIHRoZSBvbGQgYnVpbGRpbmcsIGJ1dCBD
YXJvbmUgc2FpZCBhdCB0aGUgdGltZSB0aGF0IGl0IGhhZCBiZWNvbWUgdG9vIGRpZmZpY3VsdCB0
byBrZWVwIHVwIHdpdGggdGhlIGdyYWZmaXRpIG9uIHRoZSBidWlsZGluZy48L3A+PHA+S2F0aWUg
QnlhcmQgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zNzgxIG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpr
YnlhcmRAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPmtieWFyZEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwv
YT4uIFlvdSBjYW4gZm9sbG93IGhlcjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vS2F0aWVC
eWFyZEFCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPiZuYnNwOyYjNjQ7S2F0aWVCeWFyZEFCSiZuYnNwOzwv
YT4gb24gVHdpdHRlciBvciBvbiBGYWNlYm9vayBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmZhY2Vi
b29rLmNvbSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5mYWNlYm9vay5jb208L2E+LjwvcD48cD48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.