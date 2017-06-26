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Health care

‘Staggering operating losses’ lead to Summa Health job, service cuts; turnaround plan aims to maintain independence

By Jim Mackinnon
Beacon Journal business writer

Published: June 26, 2017 - 09:33 AM
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A view of the main entrace to Summa Akron City Hospital on Arch Street in Akron. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal file photo)

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