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Health care

‘Staggering operating losses’ lead to Summa Health job, service cuts; turnaround plan aims to maintain independence

By Jim Mackinnon
Beacon Journal business writer

Published: June 26, 2017 - 09:33 AM | Updated: June 29, 2017 - 04:36 PM
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A sign on the corner of E. Market and Arch Street for Summa Health System Akron City Hospital on Monday in Akron. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)

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