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Stan Hywet education program wins honors, give students glimpse into 1920s life

By Monica L. Thomas
Beacon Journal staff writer

Published: November 3, 2016 - 05:34 PM | Updated: November 4, 2016 - 12:12 PM
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Caleb Gilley gets a closer look of a period correct clothes pins in the laundry room as fifth graders from Windemere Elementary school tour the museum to learn about the lives of the domestic servants at Stan Hywet Hall on Thursday, in Akron. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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