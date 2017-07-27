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Stanley Ford case highlights

Published: July 27, 2017 - 11:52 AM | Updated: July 27, 2017 - 01:03 PM
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A large memorial is seen in front of the home on Fultz Street where a fire killed a family of seven in May. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)

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