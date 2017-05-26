Star Student finalist: Ishani Tripathy

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+PHN0cm9uZz5Jc2hhbmkgVHJpcGF0aHk8L3N0cm9uZz4gPHN0cm9uZz5KYWNrc29uPC9zdHJv
bmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+R1BBOjwvc3Ryb25nPiA1LjMgUmFuazogKHNjaG9vbCBkb2VzIG5v
dCByYW5rKTwvcD48cD48c3Ryb25nPkNvbGxlZ2U6PC9zdHJvbmc+IENhc2UgV2VzdGVybiBSZXNl
cnZlIFVuaXZlcnNpdHk8L3A+PHA+PHN0cm9uZz5JbnRlbmRlZCBtYWpvcihzKTo8L3N0cm9uZz4g
TWF0ZXJpYWxzIHNjaWVuY2UgZW5naW5lZXJpbmc8L3A+PHA+PHN0cm9uZz5Tb2NpYWwgbWVkaWEg
c2l0ZShzKSB5b3UgdXNlIHRoZSBtb3N0Ojwvc3Ryb25nPiBJbnN0YWdyYW0gYW5kIFR3aXR0ZXI8
L3A+PHA+PHN0cm9uZz5BcHBsZSBvciBBbmRyb2lkOjwvc3Ryb25nPiBBcHBsZTwvcD48cD48c3Ry
b25nPkZhdm9yaXRlIHN1YmplY3Q6PC9zdHJvbmc+IEEuUC4gY2hlbWlzdHJ5LCBBLlAuIGNhbGN1
bHVzIGFuZCBBLlAuIGVjb25vbWljczwvcD48cD48c3Ryb25nPlBlcnNvbihzKSAmIzgyMTI7IG90
aGVyIHRoYW4gcGFyZW50KHMpICYjODIxMjsgd2hvIHdlcmUgYmlnZ2VzdCBpbmZsdWVuY2Ugb24g
eW91IGFuZCB3aHk6PC9zdHJvbmc+IE1hbGFsYSBZb3VzYWZ6YWkuIERlc3BpdGUgaGF2aW5nIGFu
ICYjODIyMDtldmVudGZ1bCYjODIyMTsgY2hpbGRob29kIGZpbGxlZCB3aXRoIGJsb29kLCB3YXIg
YW5kIHZpb2xlbmNlLCBNYWxhbGEgc3Rvb2QgdXAgdG8gZmlnaHQgZm9yIGhlciByaWdodCB0byBh
biBlZHVjYXRpb24uIEhlciBzYXlpbmcsICYjODIyMDtPbmUgY2hpbGQsIG9uZSB0ZWFjaGVyLCBv
bmUgYm9vaywgb25lIHBlcnNvbiBjYW4gY2hhbmdlIHRoZSB3b3JsZCwmIzgyMjE7IGluc3BpcmVk
IG1lIHRvIHN0YXJ0IG15IG93biBub25wcm9maXQsIEJvb2tzIGZvciBDaGFuZ2UgT3Jpc3NhLCBp
biBJbmRpYSB0byBoZWxwIGxpdGVyYWN5IHJhdGVzIGFuZCBnbG9iYWwgZWR1Y2F0aW9uLjwvcD48
cD48c3Ryb25nPldoZXJlIGRvIHlvdSBzZWUgeW91cnNlbGYgaW4gMTAgeWVhcnM6PC9zdHJvbmc+
IEkmIzgyMTc7bSBubyBwc3ljaGljIGJ1dCBob3BlZnVsbHkgc29tZXdoZXJlIG9uIHRoZSBFYXN0
IENvYXN0IGFuZCBleHRyZW1lbHkgc3VjY2Vzc2Z1bC48L3A+PHA+PHN0cm9uZz4mIzgyMjA7SWYg
SSB3ZXJlIHByZXNpZGVudCwgSSB3b3VsZCAuLi4mIzgyMjE7PC9zdHJvbmc+IGNlbGVicmF0ZSB0
aGUgY29uZ2xvbWVyYXRpb24gb2YgdmFsdWVzIGFuZCBwcmluY2lwbGVzIGluIHRoaXMgY291bnRy
eSBhbmQgYWR2b2NhdGUgZm9yIGVxdWFsaXR5LjwvcD48cD48c3Ryb25nPkZhdm9yaXRlIGhpZ2gg
c2Nob29sIG1lbW9yeTo8L3N0cm9uZz4gQmVpbmcgYXR0YWNrZWQgYnkgYSA1MDAtcG91bmQgd2ls
ZCBtb29zZSBvbiBhIG1vdW50YWluIGluIFNhbHQgTGFrZSBDaXR5IGR1cmluZyB0aGUgbmF0aW9u
YWxzIHNwZWVjaCBhbmQgZGViYXRlIHRvdXJuYW1lbnQgd2FzIGEgaGlnaGxpZ2h0IG9mIGhpZ2gg
c2Nob29sLiBCdXQgaW4gZ2VuZXJhbCwgZXZlcnkgd2Vla2VuZCB3aXRoIG15IHNwZWVjaCBhbmQg
ZGViYXRlIHRlYW1tYXRlcyBhdCB0b3VybmFtZW50cyBpcyB3b3J0aCBjaGVyaXNoaW5nLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.