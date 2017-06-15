Stark authorities investigate second double homicide this week

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhlIFN0YXJrIENvdW50eSBTaGVyaWZmJiM4MjE3O3MgT2ZmaWNlIGlzIGludmVzdGlnYXRp
bmcgYSBkb3VibGUgaG9taWNpZGUgYW5kIGF0dGVtcHRlZCBzdWljaWRlIGluIEJlYWNoIENpdHkg
JiM4MjEyOyB0aGUgc2Vjb25kIHRpbWUgaW4gYSB3ZWVrIHRoYXQgYXV0aG9yaXRpZXMgaGF2ZSBi
ZWVuIGNhbGxlZCB0byB0aGUgc2NlbmUgb2YgYSBkb3VibGUgc2xheWluZy48L3A+PHA+RGVwdXRp
ZXMgd2VyZSBzZW50IHRvIGludmVzdGlnYXRlIFRodXJzZGF5IGFmdGVyIGRpc3BhdGNoZXJzIHJl
Y2VpdmVkIGEgaGFuZy11cCBjYWxsIGF0IDQ6MzYgcC5tLiBtYWRlIGZyb20gYSBsYW5kLWxpbmUg
cGhvbmUgYXQgOTExNSBEb2xwaGluIFN0cmVldC48L3A+PHA+VXBvbiBhcnJpdmluZyBhdCB0aGUg
cmVzaWRlbmNlIGF0IDQ6NTYgcC5tLiwgdGhlIG9mZmljZXJzIGFwcHJvYWNoZWQgdGhlIG9wZW4g
ZnJvbnQgZG9vciBhbmQgc2F3IGEgbWFsZSB2aWN0aW0gaW5zaWRlLCBhY2NvcmRpbmcgdG8gYSBu
ZXdzIHJlbGVhc2UuPC9wPjxwPkFmdGVyIG1ha2luZyBzdXJlIHRoYXQgdGhleSBjb3VsZCBzYWZl
bHkgZW50ZXIsIGRlcHV0aWVzIGxvY2F0ZWQgdHdvIGRlY2Vhc2VkIHZpY3RpbXMsIGlkZW50aWZp
ZWQgYXMgSmFtZXMgV2lsbGlhbSBTdG9ja2RhbGUsIDIxLCBhbmQgS2F0aHJ5biBCYXJiYXJhIFN0
b2NrZGFsZSwgNTQuPC9wPjxwPlRoZSBzdXNwZWN0LCBKYWNvYiBUaW1vdGh5IFN0b2NrZGFsZSwg
MjUsIHN1ZmZlcmVkIGFuIGFwcGFyZW50IHNlbGYtaW5mbGljdGVkIGd1bnNob3Qgd291bmQgYW5k
IHdhcyB0cmFuc3BvcnRlZCBieSBoZWxpY29wdGVyIHRvIENsZXZlbGFuZCBNZXRyb0hlYWx0aCBN
ZWRpY2FsIENlbnRlci48L3A+PHA+VGhlIE1hc3NpbGxvbiBJbmRlcGVuZGVudCByZXBvcnRlZCB0
aGF0IHRoZSB2aWN0aW1zIGFyZSB0aGUgbW90aGVyIGFuZCBicm90aGVyIG9mIHRoZSBzdXNwZWN0
LjwvcD48cD5UaGUgU3RhcmsgQ291bnR5IFNoZXJpZmYmIzgyMTc7cyBPZmZpY2UgY29udGludWVz
IHRvIGludmVzdGlnYXRlLiBBbnlvbmUgd2l0aCBpbmZvcm1hdGlvbiBpcyBhc2tlZCB0byBjb250
YWN0IHRoZSBvZmZpY2UgYXQgMzMwLTQzMC0zODAwLjwvcD48cD5PbiBUdWVzZGF5LCBhIExha2Ug
VG93bnNoaXAgY291cGxlIHdhcyBmb3VuZCBzaG90IGFuZCBraWxsZWQgaW4gdGhlaXIgaG9tZSBq
dXN0IGFmdGVyIHJldHVybmluZyBmcm9tIGEgd2Vla2xvbmcgdmFjYXRpb24uIEdlb3JnZSBCcmlu
a21hbiwgNDUsIHdobyB3YXMgaG91c2Utc2l0dGluZyBhdCB0aGUgcmVzaWRlbmNlLCBoYXMgYmVl
biBjaGFyZ2VkIGluIHRoZSBkZWF0aHMgb2YgR2VuZSBKb2huLCA3MSwgYW5kIEJvYmJpIEpvaG4s
IDY1LCBhcyB3ZWxsIGFzIHRoZSBkZWF0aHMgb2YgdGhyZWUgd29tZW4gaW4gdGhlaXIgTm9ydGgg
Um95YWx0b24gaG9tZSBvdmVyIHRoZSB3ZWVrZW5kLjwvcD48cD5KYW1lcyBhbmQgSmFjb2IgU3Rv
Y2tkYWxlIHBlcmZvcm1lZCBhbG9uZyB3aXRoIHRoZWlyIGZhdGhlcm0gVGltLCBpbiB0aGUgU3Rv
Y2tkYWxlIEZhbWlseSBCYW5kLCBhY2NvcmRpbmcgdG8gdGhlIGJsdWVncmFzcyBiYW5kJiM4MjE3
O3Mgd2Vic2l0ZSwgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5zdG9ja2RhbGVmYW1pbHliYW5kLmNvbSIg
dGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5zdG9ja2RhbGVmYW1pbHliYW5kLmNvbTwvYT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.