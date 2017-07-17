All CATEGORIES
☰ Menu

Stark County businessmen accused of bribing Air Force official

Beacon Journal staff report

Published: July 17, 2017 - 07:39 AM

MORE IN NEWS

goodnews17_garden
Good News — July 17: Salvation Army collecting instruments; Medina pizza shop helps those with autism

Dust off that old tuba or trombone. The Salvation Army, in collaboration with the Akron Symphony Orchestra and the city of Akron parks and recreation, is collecting used musical instruments for students of its Music Conservatory during the July 23 symphony performance of the Akron Summer Concert Series. The event begins at 7:30 p.m. at Hardesty Park, 1615 W. Market St. Akron Symphony Music Director and Conductor Christopher Wilkins will arrange for everyone in the audience with an instrument to play a “stinger” note at the end of the evening’s performance. Everyone will be able to play along with the orchestra for one last note before donating their instruments to the Salvation Army for use by children who otherwise couldn’t afford them.

gears17cut_01
Switching Gears conference in Barberton July 26 will promote bikes
security17_04
Akron-area churches taking steps to heighten security; event being offered to teach faith leaders more about reacting in a crisis
hist17cut_03
Local history: Auto executive John DeLorean cut Chevrolet’s ties with Soap Box Derby in 1972 and expected it to fail
Travel_Tourism_Trump_Impact_94125.jpg-f1287
No Trump slump in tourism but there could be a Trump bump - 10:43 AM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next