Stark County Family Court judge calls it a career

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q0FOVE9OOiBTdGFyayBDb3VudHkgRmFtaWx5IENvdXJ0IEp1ZGdlIE1pY2hhZWwgSG93YXJk
IGlzIHJldGlyaW5nLjwvcD48cD5Ib3dhcmQsIDY1LCB3aG8gd2FzIGVsZWN0ZWQgYXMgYSBqdWRn
ZSBpbiAyMDA0LCBpcyBmaW5pc2hpbmcgaGlzIGZpbmFsIHRlcm0uPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIHJl
Y29nbml6ZWQgdGhhdCBJIHJlYWxseSBoYWQgYSBwYXNzaW9uIGZvciB0cnlpbmcgdG8gaGVscCBr
aWRzLCYjODIyMTsgSG93YXJkIHRvbGQgdGhlIENhbnRvbiBSZXBvc2l0b3J5LjwvcD48cD48YSBo
cmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmNhbnRvbnJlcC5jb20vbmV3cy8yMDE2MTIxOS9ob3dhcmQtcmV0aXJp
bmctYXMtc3RhcmstY291bnR5LWZhbWlseS1jb3VydC1qdWRnZSI+UmVhZCB0aGUgQ2FudG9uIFJl
cG9zaXRvcnkgcmVwb3J0IGhlcmU8L2E+LjwvcD48cD48L3A+PHA+PC9wPjxwPjwvcD48cD48L3A+
PHA+PC9wPjxwPjwvcD48cD48L3A+PHA+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.