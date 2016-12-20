Stark County Family Court judge calls it a career

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Beacon Journal staff report

Published: December 20, 2016 - 07:51 AM | Updated: December 20, 2016 - 08:07 AM

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