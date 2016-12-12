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Stark County sheriff’s deputy killed in accidental shooting at his home

Beacon Journal staff report

Published: December 12, 2016 - 07:55 AM

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Second trial for Jeffery Conrad in Summit County starts Monday; Conrad, already convicted of murder, to be tried in jail assault

After leading officers on a foot chase, Jeffery Conrad stood waist deep in Lake Erie in August 2014, wielding a knife police later learned he had used hours before to stab his ex-girlfriend more than 55 times in the backyard of her Cuyahoga Falls home.

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