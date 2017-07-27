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Stark County Sheriff’s Office plans sobriety checkpoints

Beacon Journal staff report

Published: July 27, 2017 - 10:10 AM

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There wasn’t a trace of him left. Not a birth certificate, not a baby blanket, not even the memory of his cry when Marty Byrd gave birth to him on a cold January day in 1972 at St. Thomas Hospital.

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