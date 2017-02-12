Stark Humane Society brings pet yoga to Green

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+RHVyaW5nIGEgeW9nYSBjbGFzcyBhdCBSZWxlYXNlIFlvZ2EgaW4gR3JlZW4sIDIwIHBlb3Bs
ZSBwYXVzZWQgaW4gZG93bndhcmQgZG9nIHBvc2l0aW9uLjwvcD48cD4mIzgyMjA7Tm93LCB3ZSYj
ODIxNztyZSBnb2luZyB0byBnZXQgcmVhZHkgZm9yIGNhdCBwbGFjZW1lbnQgb24gdGhlIGJ1dHRv
Y2tzLCYjODIyMTsgVGFtZXJhIEFuaWNoLCB0aGUgeW9nYSBpbnN0cnVjdG9yLCBzYWlkIGluIGEg
c29vdGhpbmcgdm9pY2UgYXMgc2hlIHNjb29wZWQgdXAgR3JhY2UgdGhlIGNhdCBhbmQgcGxhY2Vk
IGhlciBhdG9wIGEgeW9naS4gIDwvcD48cD5HcmFjZSBhbmQgaGVyIGZlbGxvdyBmZWxpbmUgZnJp
ZW5kIE9ha2xleSB3ZXJlIHRoZSBjZW50ZXIgb2YgYXR0ZW50aW9uIGF0IFN1bmRheSYjODIxNztz
IGNsYXNzLCB3aGVyZSB0aGUgU3RhcmsgQ291bnR5IEh1bWFuZSBTb2NpZXR5IGJyb3VnaHQgYWRv
cHRhYmxlIGNhdHMgdG8gbWluZ2xlIGFtb25nIHBvdGVudGlhbCBhZG9wdGVycyBhbmQgY2F0IGxv
dmVycy48L3A+PHA+VGhyb3VnaG91dCB0aGUgaG91cmxvbmcgY2xhc3MsIHRoZSB0d28gbWVhbmRl
cmVkIGJldHdlZW4gbWF0cywgc3RvcHBpbmcgdG8gY2hlY2sgb3V0IG5lYXJseSBldmVyeSBwZXJz
b24gaW4gdGhlIHJvb20uIEFuaWNoIGtlcHQgdGhlIGNsYXNzIGxhaWQgYmFjayBzbyBwZW9wbGUg
Y291bGQgdGFrZSBicmVha3MgdG8gaW50ZXJhY3Qgd2l0aCB0aGUgY2F0cywgb2NjYXNpb25hbGx5
IHBpY2tpbmcgb25lIHVwIHRvIHBsYWNlIG9uIGEgeW9naS4gPC9wPjxwPlN1Z2FyLCBhIHRoaXJk
IGNhdCwgbmFwcGVkIGluIHRoZSBsb2JieSB3aGlsZSBHcmFjZSBhbmQgT2FrbGV5IGVudGVydGFp
bmVkIHRoZSBjbGFzcyB3aXRoIHRoZWlyIG91dGJ1cnN0cyBvZiBtZW93cy4gV2hpbGUgeW9naXMg
bW92ZWQgdGhyb3VnaCBjYXQtY293IHBvc2l0aW9ucywgR3JhY2UgYXNzdW1lZCBjYXRuYXAgcG9z
aXRpb24sIHdoaWNoIGxvb2tzIHNvbWV0aGluZyBsaWtlIHBsb3BwaW5nIGRvd24gaW4gdGhlIG1p
ZGRsZSBvZiB0aGUgZmxvb3IgYmVsbHktdXAuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGV5JiM4MjE3O3JlIGhh
dmluZyBhIGdvb2QgdGltZSwmIzgyMjE7IHNhaWQgVGVyZXNhIFNob2x0aXMtR29zcywgYW4gZW1w
bG95ZWUgYXQgdGhlIEh1bWFuZSBTb2NpZXR5LjwvcD48cD5Zb2dhIGNsYXNzZXMgd2l0aCBhbmlt
YWxzIGhhdmUgYmVlbiBwb3BwaW5nIHVwIGluIHN0dWRpb3MsIGFuZCBldmVuIGF0IHpvb3MgYW5k
IGZhcm1zLCBhY3Jvc3MgdGhlIGNvdW50cnkgdGhlIHBhc3QgZmV3IHllYXJzLjwvcD48cD5DYXRz
LCBkb2dzIGFuZCBidW5uaWVzIGFyZSBhbW9uZyB0aGUgbWlsZGVyIGxpc3Qgb2YgZnVycnkgcGFy
dGljaXBhbnRzLiA8L3A+PHA+TWVhbndoaWxlLCBObyBSZWdyZXRzIEZhcm0gaW4gT3JlZ29uIG9m
ZmVycyB3ZWVrbHkgeW9nYSBjbGFzc2VzIGFtb25nIGdvYXRzLCBhbmQgYXQgU3Rvd2UgTW91bnRh
aW4gUmFuY2ggaW4gVmVybW9udCwgeW9naXMgY2FuIHN0cmV0Y2ggb3V0IG9uICYjODIxMjsgeWVz
LCBvbiB0b3Agb2YgJiM4MjEyOyBob3JzZXMuIDwvcD48cD5TbyB3aHkgcHJhY3RpY2UgeW9nYSB3
aXRoIGFuaW1hbHM/PC9wPjxwPiYjODIyMDtJIGRvbiYjODIxNzt0IGtub3csJiM4MjIxOyBTaG9s
dGlzLUdvc3MgYWRtaXR0ZWQuICYjODIyMDtCdXQgaXQgaXMgc29vdGhpbmcuJiM4MjIxOzwvcD48
cD5IdW1hbi1hbmltYWwgYm9uZHMgYXJlIGtub3duIHRvIGJyaW5nIGEgbGlzdCBvZiBiZW5lZml0
cyB0byBwZW9wbGUsIGV2ZXJ5dGhpbmcgZnJvbSBzdHJlc3MgcmVsaWVmIHRvIGNhbmNlciB0aGVy
YXBpZXMuIFN0dWRpZXMgc2hvdyB0aGF0IHNpbXBseSB0b3VjaGluZyBhIGRvZyBsb3dlcnMgaGVh
cnQgcmF0ZSBhbmQgYmxvb2QgcHJlc3N1cmUsIGFuZCB0aGUgQ2VudGVycyBmb3IgRGlzZWFzZSBD
b250cm9sIGFuZCBQcmV2ZW50aW9uIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmNkYy5nb3YvaGVhbHRo
eXBldHMvcGV0cy9jYXRzLmh0bWwiPndlYnNpdGUgPC9hPnNheXMgY2F0cyBwcm92aWRlIGVtb3Rp
b25hbCBzdXBwb3J0LCBpbXByb3ZlIG1vb2RzIGFuZCBjb250cmlidXRlIHRvIHRoZSBvdmVyYWxs
IG1vcmFsZSBvZiB0aGVpciBvd25lcnMuPC9wPjxwPlRoZSBzdHJlc3MgcmVsaWVmIHdhcyBhcHBh
cmVudCBqdXN0IGJ5IHRoZSBzdHJlYW0gb2YgZ2lnZ2xlcyBkdXJpbmcgU3VuZGF5JiM4MjE3O3Mg
Y2xhc3MgYXMgdGhlIGNhdHMgd2FuZGVyZWQgdGhlIHJvb20uPC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCYjODIx
NztzIG5vdCBnb2F0cywgYnV0IGl0JiM4MjE3O3MgdGhlIG5leHQgYmVzdCB0aGluZywmIzgyMjE7
IHNhaWQgVGFtbXkgUG9ydCBvZiBDdXlhaG9nYSBGYWxscy4gJiM4MjIwO0kgdGhvdWdodCBpdCB3
YXMgYSBnb29kIHRpbWUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5TaG9sdGlzLUdvc3MgYnJvdWdodCBraXR0ZW5z
IHRvIHRoZSBzdHVkaW8gYXJvdW5kIFZhbGVudGluZSYjODIxNztzIERheSBsYXN0IHllYXIgYXMg
d2VsbC4gU29tZSBvZiB0aGVtIHdlcmUgYWRvcHRlZCwgYnV0IHRoZXkgd2VyZSBzaHksIHNvIHNo
ZSBkZWNpZGVkIG9uIGFkdWx0IGNhdHMgdGhpcyB0aW1lIGFyb3VuZC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1Ro
ZXNlIGd1eXMgd2VyZSB3b25kZXJmdWwgdGhpcyB5ZWFyLCYjODIyMTsgU2hvbHRpcy1Hb3NzIHNh
aWQuPC9wPjxwPlRoZSB0aHJlZSBjYXRzLCBhbG9uZyB3aXRoIG90aGVyIGFuaW1hbHMsIHdpbGwg
YmUgYXZhaWxhYmxlIHRvIHRha2UgaG9tZSBhdCBNb25kYXkmIzgyMTc7cyBhZG9wdGlvbiBldmVu
dCBmcm9tIDUgdG8gNyBwLm0uIGF0IHRoZSBzaGVsdGVyIGF0IDUxMDAgUGVhY2ggU3QuIE5FIGlu
IExvdWlzdmlsbGUuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGlzIHdhcyBncmVhdCwmIzgyMjE7IHNhaWQgSmFt
aWUgQ2xhcHBlciBvZiBOZXcgRnJhbmtsaW4sIHdobyBoYXMgdGhyZWUgY2F0cyB3aXRoIGhlciBo
dXNiYW5kLCBMZWUsIGF0IGhvbWUuICYjODIyMDtJIHRoaW5rIGl0IGZlZWxzIGJldHRlciBrbm93
aW5nIHRoZSBtb25leSBpcyBnb2luZyB0b3dhcmQgYSBnb29kIGNhdXNlLiYjODIyMTsgPC9wPjxw
PiYjODIyMDtJZiBJIGhhZCBhIGxpdHRsZSBiaWdnZXIgaG91c2UsIHdlJiM4MjE3O2QgaGF2ZSBh
IGRvemVuIGVhc2lseSwmIzgyMjE7IExlZSBDbGFwcGVyIHNhaWQuPC9wPjxwPlRoZXJlc2EgQ290
dG9tIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzIxNiBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86dGNv
dHRvbUB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+dGNvdHRvbUB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwv
YT4uIEZvbGxvdyBoZXIgb24gVHdpdHRlcjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVGhl
cmVzYV9Db3R0b20iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj4mbmJzcDsmIzY0O1RoZXJlc2FfQ290dG9tJm5i
c3A7PC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.