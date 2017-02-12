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Cat yoga

Stark Humane Society brings pet yoga to Green

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: February 12, 2017 - 07:40 PM
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Grace, a female tabby from the Stark County Humane Society, takes a cat nap at the feet of a participant in cat yoga class at Release Yoga Sunday in Green. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


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