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Higher education

Stark State College opens its temporary facility in Akron for spring semester classes

By Marilyn Miller
Beacon Journal staff writer

Published: November 15, 2016 - 08:41 PM | Updated: November 16, 2016 - 08:22 AM
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Painter Rick Luft of Thomarios Construction in Copley paints classroom halls at Stark State's temporary location on Thursday, Nov. 17, 2016 in Akron. Students at Stark State are registering for classes at their temporary location at 755 White Pond Drive until their new building is complete. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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