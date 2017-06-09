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Real estate

Stark State’s Akron campus may get a high-profile entrance from East Market Street; college seeking to buy land from Child Guidance & Family Solutions

By Katie Byard
Beacon Journal staff writer

Published: June 9, 2017 - 10:34 PM
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Stark State purchased vacant land between E. Market and Park St. near their new Akron campus which is under construction. Construction of the new campus can be seen under this real estate sign on E Market St. (Bob DeMay/Akron BeaconJournal)


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