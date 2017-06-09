All CATEGORIES
☰ Menu

Real estate

Stark State’s Akron campus may get a high-profile entrance from East Market Street; college seeking to buy land from Child Guidance & Family Solutions

By Katie Byard
Beacon Journal staff writer

Published: June 9, 2017 - 10:34 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Stark State purchased vacant land between E. Market and Park St. near their new Akron campus which is under construction. Construction of the new campus can be seen under this real estate sign on E Market St. (Bob DeMay/Akron BeaconJournal)


MORE IN NEWS

macron11cut_1 - Akron Beacon Journal
Bryon Macron: The mystery of the Lafayette Township trustee’s death continues as his widow searches for clues

LAFAYETTE TWP.: A Christmas tree trimmed with white lights, a heart ornament and the word “hope” still stands in the front room of Bryon Macron’s tidy colonial at the end of a cul-de-sac outside Medina.

recovery11cut_05
Addiction specialist shares her husband’s battle to quit painkillers
dyer11cut_01
Bob Dyer: UA spent $60,000 just to find coach
911 call brings a discussion about journalistic ethics
poppins11_01
‘Mary Poppins’ takes flight as All-City Musical returns to Akron Civic Theatre
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next