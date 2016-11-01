All CATEGORIES
☰ Menu

State approves $12 million to start designing new Route 8 bridge in Akron

By Rick Armon
Beacon Journal staff report

Published: November 1, 2016 - 08:10 AM | Updated: November 1, 2016 - 07:03 PM

MORE IN NEWS

weddings01_01 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Couples tie the knot on Halloween at Akron Civic Theatre

The bride and groom were dressed as Harley Quinn and the Joker from Suicide Squad.

dyer01
Bob Dyer: Joe Buck ain’t great, but he’s no hater
veteran01_miller
Fairlawn man and executive director of Summit County Veterans Commission being inducted into Ohio Veterans Hall of Fame
shelter01_02
Sneak peek at new home of the Summit County Battered Women’s Shelter
clinton01cutweb
Insecure emails or nuclear war? Clinton attempts to focus voters in Kent on what’s at stake in presidential race
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next