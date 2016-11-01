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State approves $12 million to start designing new Route 8 bridge in Akron

By Rick Armon
Beacon Journal staff report

Published: November 1, 2016 - 08:10 AM

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