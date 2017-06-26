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Traffic stop

State Highway Patrol sergeant hops on runaway horse and buggy to save the day in Wayne County (with video)

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: June 26, 2017 - 08:13 AM

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(Courtesy of Wooster Police Department)


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