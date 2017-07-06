State lawmakers ease off Medicaid freeze for now

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+SHVuZHJlZHMgb2YgdGhvdXNhbmRzIG9mIGxvdy1pbmNvbWUgT2hpb2FucyB3aG8gaGF2ZSBn
YWluZWQgaGVhbHRoIGluc3VyYW5jZSBzaW5jZSAyMDE0IGRvZGdlZCBhIGJ1bGxldCBUaHVyc2Rh
eSB3aGVuIHN0YXRlIGxhd21ha2VycyBkZWNpZGVkIG5vdCB0byBwdXQgdGhlIGJyYWtlcyBvbiBN
ZWRpY2FpZCBleHBhbnNpb24gJiM4MjEyOyBhdCBsZWFzdCBmb3Igbm93LjwvcD48cD5BbnkgbW92
ZSB0byBwcmV2ZW50IGZ1dHVyZSBlbnJvbGxtZW50IGluIHRoZSBnb3Zlcm5tZW50LWZ1bmRlZCBo
ZWFsdGgtaW5zdXJhbmNlIHByb2dyYW0gZm9yIHRoZSBwb29yIGFuZCBkaXNhYmxlZCBjb3VsZCBs
ZWF2ZSB0aG91c2FuZHMgb2YgYWR1bHRzIGluIFN1bW1pdCBDb3VudHkgd2l0aG91dCBjb3ZlcmFn
ZS4gQWJvdXQgMzYsMDAwIFN1bW1pdCBDb3VudHkgcmVzaWRlbnRzIG5vdyBxdWFsaWZ5IGZvciBN
ZWRpY2FpZCB0aHJvdWdoIGV4cGFuc2lvbi48L3A+PHA+R292LiBKb2huIEthc2ljaCBoYWQgdmV0
b2VkIGEgcGxhbiBieSBHT1AgbGF3bWFrZXJzIHRvIGZyZWV6ZSBNZWRpY2FpZCBleHBhbnNpb24s
IHdoaWNoIGluY3JlYXNlZCB0aGUgbWF4aW11bSBpbmNvbWUgdG8gcXVhbGlmeSBmb3IgY292ZXJh
Z2UuIFRoZSBSZXB1YmxpY2FuLWNvbnRyb2xsZWQgSG91c2Ugdm90ZWQgVGh1cnNkYXkgbW9ybmlu
ZyB0byBvdmVydHVybiAxMSBvZiBLYXNpY2gmIzgyMTc7cyB2ZXRvZXMgJiM4MjEyOyB0aGUgZXhw
YW5zaW9uIG5vdCBiZWluZyBvbmUgb2YgdGhlbS48L3A+PHA+SG93IHdlIGdvdCBoZXJlPC9wPjxw
PkEgcHJvdmlzaW9uIG9mIFByZXNpZGVudCBCYXJhY2sgT2JhbWEmIzgyMTc7cyBBZmZvcmRhYmxl
IENhcmUgQWN0IHRoYXQgbWFueSBSZXB1YmxpY2FuIGdvdmVybm9ycyBpZ25vcmVkLCB0aGUgZXhw
YW5zaW9uIGFkZGVkIG1vcmUgdGhhbiA3MDAsMDAwIHRvIE1lZGljYWlkIGluIE9oaW8sIHdpdGgg
ZmVkZXJhbCBmdW5kcyBwYXlpbmcgZm9yIG1vc3Qgb2YgdGhlIGFkZGl0aW9uYWwgY29zdC4gV2l0
aCBmZWxsb3cgUmVwdWJsaWNhbnMgdW53aWxsaW5nIHRvIGFjY2VwdCB0aGUgZXhwYW5zaW9uLCBL
YXNpY2ggYnlwYXNzZWQgdGhlIEdlbmVyYWwgQXNzZW1ibHkgaW4gMjAxMyBhbmQgd2VudCBkaXJl
Y3RseSB0byB0aGUgT2hpbyBDb250cm9sbGluZyBCb2FyZCwgYSBncm91cCBvZiBzaXggbGF3bWFr
ZXJzIHdobyBjYW4gbW92ZSBmdW5kcyBhcm91bmQgd2l0aG91dCBsZWdpc2xhdGl2ZSBhcHByb3Zh
bC48L3A+PHA+VGhyb3VnaG91dCB0aGlzIHllYXImIzgyMTc7cyBiaWVubmlhbCBidWRnZXQgdGFs
a3MsIHRoZSBsZWdpc2xhdHVyZSBoYXMgc2xvd2x5IGNoaXBwZWQgYXdheSBhdCBNZWRpY2FpZCBl
eHBhbnNpb24sIHdoaWNoIGNvbnNlcnZhdGl2ZXMgc2F5IHB1dHMgT2hpbyBvbiBhIHRyYWplY3Rv
cnkgdG93YXJkIGRlZmljaXQgc3BlbmRpbmcuPC9wPjxwPkluIE1heSwgdGhlIE9oaW8gSG91c2Ug
cGFzc2VkIGEgdmVyc2lvbiBvZiB0aGUgYnVkZ2V0IHRoYXQgcmV2aXNlZCBlbGlnaWJpbGl0eSBy
ZXF1aXJlbWVudHMuIFVuZGVyIHRoYXQgcGxhbiwgbmV3IE1lZGljYWlkIGVucm9sbGVlcyB0aHJv
dWdoIGV4cGFuc2lvbiB3b3VsZCBoYXZlIHRvIGJlIDU1IHllYXJzIG9yIG9sZGVyOyBlbXBsb3ll
ZDsgaW4gc2Nob29sIG9yIG9jY3VwYXRpb25hbCB0cmFpbmluZzsgYXR0ZW5kaW5nIGRydWcgb3Ig
YWxjb2hvbCB0cmVhdG1lbnQ7IG9yIGRpYWdub3NlZCB3aXRoICYjODIyMDtpbnRlbnNpdmUgaGVh
bHRoIGNhcmUgbmVlZHMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgU2VuYXRlIHdlbnQgYSBzdGVwIGZ1cnRo
ZXIgaW4gSnVuZSwgYmFycmluZyBhbGwgbmV3IGVucm9sbG1lbnQgdW5kZXIgTWVkaWNhaWQgZXhw
YW5zaW9uIHN0YXJ0aW5nIGluIEp1bHkgMjAxOC48L3A+PHA+QSBsYXN0LW1pbnV0ZSBjb21wcm9t
aXNlIHByb3RlY3RlZCBtZW50YWwgaGVhbHRoIG9yIGFkZGljdGlvbiBwYXRpZW50cyBmcm9tIHRo
ZSBuZXcgZW5yb2xsbWVudCBiYW4gJiM4MjEyOyBhIG1vdmUgdGhhdCBhbGxvd2VkIFJlcHVibGlj
YW5zIHRvIHJvbGwgYmFjayBhIHByb2dyYW0gdGhhdCBhY2NvdW50cyBmb3IgNjUgY2VudHMgb2Yg
ZXZlcnkgZG9sbGFyIHNwZW50IHRvIGZpZ2h0IHRoZSBvcGlvaWQgZXBpZGVtaWMgaW4gT2hpbywg
YWNjb3JkaW5nIHRvIEthc2ljaCwgd2hvIHZldG9lZCB0aGUgZnJlZXplLiA8L3A+PHA+V2hvJiM4
MjE3O3MgYXQgcmlzaz88L3A+PHA+VGhlIGV4cGFuc2lvbiBnYXZlIGxvdy1pbmNvbWUgYWR1bHRz
IHdpdGhvdXQgY2hpbGRyZW4gYWNjZXNzIHRvIE1lZGljYWlkIGZvciB0aGUgZmlyc3QgdGltZS48
L3A+PHA+QWJvdXQgMzYsMDAwIHNpbmdsZSBhZHVsdHMgaW4gU3VtbWl0IENvdW50eSB3aG8gbWFr
ZSAkMTYsNjQyIG9yIGxlc3M8c3Ryb25nPiA8L3N0cm9uZz5hIHllYXIgKDEzOCBwZXJjZW50IG9m
IHRoZSBmZWRlcmFsIHBvdmVydHkgbGV2ZWwpIGhhdmUgZ2FpbmVkIGNvdmVyYWdlIHRocm91Z2gg
dGhlIE1lZGljYWlkIGV4cGFuc2lvbi48L3A+PHA+SW4gZGVmZW5kaW5nIGhpcyB2ZXRvLCBLYXNp
Y2ggcmVtaW5kZWQgT2hpbyBsYXdtYWtlcnMgdGhhdCBBcml6b25hIGltcGxlbWVudGVkIGEgc2lt
aWxhciBmcmVlemUgaW4gMjAxMS4gV2l0aGluIDE4IG1vbnRocywgdGhlIHJhbmtzIG9mIEFyaXpv
bmlhbnMgbmV3bHkgY292ZXJlZCBieSBNZWRpY2FpZCBmZWxsIGJ5IDcwIHBlcmNlbnQuPC9wPjxw
PkluIE9oaW8sIEthc2ljaCBzYXlzIDUwMCwwMDAgd291bGQgbG9zZSBjb3ZlcmFnZSBpZiB0aGUg
bGVnaXNsYXR1cmUgb3ZlcnJpZGVzIGhpcyB2ZXRvLCB3aGljaCBIb3VzZSBTcGVha2VyIENsaWZm
IFJvc2VuYmVyZ2VyLCBSLUNsYXJrc3ZpbGxlLCBoYXMgc2FpZCBoZSB3b3VsZCBkbyBpZiBoZSBj
YW4gbXVzdGVyIGVub3VnaCB2b3Rlcy4gRm9yIG5vdywgaG93ZXZlciwgUm9zZW5iZXJnZXIgaXMg
cHV0dGluZyBvZmYgYSB2b3RlIHRvIHNlZSBpZiBmZWRlcmFsIGxhd21ha2VycyByZXBlYWwgdGhl
IEFmZm9yZGFibGUgQ2FyZSBBY3QuPC9wPjxwPlRvIGNvbXBsaWNhdGUgbWF0dGVycywgdGhlIGdv
dmVybm9yIHNheXMgYSBNZWRpY2FpZCBmcmVlemUgd2l0aCBhIGNhcnZlLW91dCBmb3IgdGhlIG1l
bnRhbGx5IGlsbCBhbmQgZHJ1ZyBhZGRpY3RlZCBtaWdodCBjb25zdGl0dXRlIGEgZm9ybSBvZiB1
bmxhd2Z1bCBkaXNjcmltaW5hdGlvbiBieSBkZW55aW5nIGV2ZXJ5b25lIGVsc2UgYWNjZXNzIHRv
IGEgZmVkZXJhbGx5IGZ1bmRlZCBwcm9ncmFtLjwvcD48cD5Ib3cgYmlnIGlzIE1lZGljYWlkPzwv
cD48cD5CaWcuPC9wPjxwPkluIDIwMTQsIHdoZW4gdGhlIGV4cGFuc2lvbiBnYXZlIGluc3VyYW5j
ZSB0byBhbm90aGVyIDQsNjAwIHJlc2lkZW50cyBpbiBTdW1taXQgQ291bnR5LCBNZWRpY2FpZCBw
YXltZW50cyBmb3IgbWVkaWNhbCBzZXJ2aWNlcyBwcm92aWRlZCBpbiBTdW1taXQgQ291bnR5IGhv
c3BpdGFscyBhbmQgcXVhbGlmaWVkIGhlYWx0aCBjYXJlIGNlbnRlcnMgdG90YWxlZCAkNzY4LDQ2
MywxMjYuPC9wPjxwPk92ZXJhbGwsIE1lZGljYWlkIHNwZW5kaW5nIGluIFN1bW1pdCBDb3VudHkg
aW4gMjAxNiB0b3BwZWQgJDEgYmlsbGlvbi48L3A+PHA+VGhpcyBpcyBwYXJ0bHkgd2h5IGhlYWx0
aCBhZG1pbmlzdHJhdG9ycyBoYXZlIG9wcG9zZWQgdGhvc2UgaW4gQ29sdW1idXMgYW5kIFdhc2hp
bmd0b24gd2hvIHByb21pc2VkIGZvciBzZXZlbiB5ZWFycyB0byBkaXNtYW50bGUgdGhlIEFmZm9y
ZGFibGUgQ2FyZSBBY3QsIG9mdGVuIGNhbGxlZCBPYmFtYWNhcmUuPC9wPjxwPlRvZGF5LCB0aGVy
ZSBhcmUgMTMzLDg3MiBTdW1taXQgQ291bnR5IHJlc2lkZW50cyBvbiBNZWRpY2FpZCwgYWNjb3Jk
aW5nIHRvIFN1bW1pdCBDb3VudHkgRGVwYXJ0bWVudCBvZiBKb2IgYW5kIEZhbWlseSBTZXJ2aWNl
cywgd2hpY2ggcHJvY2Vzc2VzIGFsbCBNZWRpY2FpZCBlbnJvbGxtZW50IGFwcGxpY2F0aW9ucyBp
biB0aGUgY291bnR5LjwvcD48cD5UaG9zZSBjb3ZlcmVkIGJ5IE1lZGljYWlkIGluY2x1ZGUgNzAs
ODE1IHBhcmVudHMgYW5kIGNoaWxkcmVuOyAyNywyMjUgaW4gbnVyc2luZyBob21lcyBvciBkaXNh
YmxlZCBidXQgbGl2aW5nIGF0IGhvbWUgb3IgTWVkaWNhcmUgcGF0aWVudHMgZ2V0dGluZyBoZWxw
IHdpdGggcHJlbWl1bXM7IGFuZCAzNSw4MzIgbG93LWluY29tZSBhZHVsdHMgd2hvIGhhdmUgbm8g
Y2hpbGRyZW4gYnV0IGhhdmUgYmVjb21lIGVsaWdpYmxlIHRocm91Z2ggdGhlIGV4cGFuc2lvbi48
L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZXkmIzgyMTc7cmUgc2luZ2xlIGFkdWx0cyBhbmQgdGhleSBjYW4gZ2V0
IGVucm9sbGVkIGluIGFueSBudW1iZXIgb2Ygd2F5cywmIzgyMjE7IHNhaWQgUGF0IERpdm9reSwg
ZGlyZWN0b3IgYXQgdGhlIGpvYiBhbmQgZmFtaWx5IHNlcnZpY2VzIGFnZW5jeS48L3A+PHA+Tm9u
cHJvZml0IGFnZW5jaWVzIGhlbHAgcmVzaWRlbnRzIHVuZGVyc3RhbmQgZWxpZ2liaWxpdHkgcmVx
dWlyZW1lbnRzIGFuZCBmaWxlIGFwcGxpY2F0aW9ucyBlbGVjdHJvbmljYWxseSwgYnkgbWFpbCBv
ciBpbiBwZXJzb24uIE9mdGVudGltZXMsIHBhdGllbnRzIGFyZSBlbnJvbGxlZCBvciByZS1lbnJv
bGxlZCB3aGlsZSBiZWluZyB0cmVhdGVkIGluIGEgaG9zcGl0YWwgZW1lcmdlbmN5IHJvb20gb3Ig
YXQgYSBoZWFsdGggY2FyZSBwcm92aWRlciB0aGF0IGFjY2VwdHMgTWVkaWNhaWQuIEJlZm9yZSB0
aGUgZXhwYW5zaW9uLCBoZWFsdGggY2FyZSBwcm92aWRlcnMgd291bGQgdHJlYXQgdGhlc2Ugc2Ft
ZSBwZW9wbGUgYnV0IHRha2UgYSBsb3NzIGJlY2F1c2UgbWVkaWNhbCBiaWxscyB3ZW50IHVucGFp
ZC4gQ2hhcml0eSBjYXJlLCBpdCB3YXMgY2FsbGVkLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhleSBoYXZlIHRv
IHByb3ZpZGUgY2FyZSwmIzgyMjE7IERpdm9reSBzYWlkIG9mIGhvc3BpdGFscyYjODIxNzsgb2Js
aWdhdGlvbiB0byB0cmVhdCB0aGUgcHVibGljLiAmIzgyMjA7V2hlcmUmIzgyMTc7cyB0aGUgbW9u
ZXkgZ29pbmcgdG8gY29tZSBmcm9tPyBBcmUgaW5zdXJhbmNlIHJhdGVzIFtmb3Igb3RoZXIgcGF0
aWVudHNdIGdvaW5nIHRvIGdvIHVwPyBXaG8ga25vd3M/IFRoZSBtb25leSBoYXMgdG8gY29tZSBm
cm9tIHNvbWV3aGVyZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSBNZWRpY2FpZCBmcmVlemUsIGlmIHJldmlz
aXRlZCBieSBPaGlvIGxhd21ha2VycyBiZWZvcmUgdGhlIGN1cnJlbnQgR2VuZXJhbCBBc3NlbWJs
eSByZXRpcmVzIGF0IHRoZSBlbmQgb2YgMjAxOCwgd291bGQgbm90IHRocm93IGFueW9uZSBjdXJy
ZW50bHkgb24gTWVkaWNhaWQgb2ZmIHRoZSBwcm9ncmFtLjwvcD48cD5CdXQgYW55IG1vbWVudGFy
eSBsYXBzZSBpbiBjb3ZlcmFnZSAmIzgyMTI7IHNheSwgYmVjYXVzZSBhIHBhdGllbnQgZm9yZ2V0
cyB0byBmaWxlIG5lY2Vzc2FyeSBwYXBlcndvcmsgZXZlcnkgc2l4IG1vbnRocyAmIzgyMTI7IGNv
dWxkIGxlYWQgdG8gYSBwZXJtYW5lbnQgbG9zcyBvZiBjb3ZlcmFnZS48L3A+PHA+VGhlIG90aGVy
IGNvbmNlcm4gYW1vbmcgZ3JvdXBzIHRoYXQgYWR2b2NhdGUgZm9yIGdpdmluZyBoZWFsdGggY2Fy
ZSB0byB0aGUgcG9vciBpcyB0aGF0IGEgZnJlZXplIHdvdWxkIG1ha2UgbG93LWluY29tZSB3b3Jr
ZXJzIHRoaW5rIHR3aWNlIGJlZm9yZSB0YWtpbmcgYSBqb2Igb3IgcGF5IHJhaXNlIHRoYXQgd291
bGQgaW5mbGF0ZSB0aGVpciBpbmNvbWUgJDEgYWJvdmUgdGhlIDEzOCBwZXJjZW50IHBvdmVydHkt
bGluZSB0aHJlc2hvbGQgZm9yIGNvdmVyYWdlLjwvcD48cD5UaGUgQXNzb2NpYXRlZCBQcmVzcyBj
b250cmlidXRlZCB0byB0aGlzIHJlcG9ydC4gRG91ZyBMaXZpbmdzdG9uIGNhbiBiZSByZWFjaGVk
IGF0IDMzMC05OTYtMzc5MiBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86ZGxpdmluZ3N0b25AdGhlYmVhY29u
am91cm5hbC5jb20iPmRsaXZpbmdzdG9uQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gRm9sbG93
IG9uIFR3aXR0ZXI6PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BQkpEb3VnIiB0YXJnZXQ9
Il9ibGFuayI+Jm5ic3A7JiM2NDtBQkpEb3VnJm5ic3A7PC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.