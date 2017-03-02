State Rep. Greta Johnson to leave Statehouse for Summit County job

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+U3RhdGUgUmVwLiBHcmV0YSBKb2huc29uIGlzIGxlYXZpbmcgdGhlIFN0YXRlaG91c2UgdG8g
cmV0dXJuIHRvIGxvY2FsIGdvdmVybm1lbnQuPC9wPjxwPkpvaG5zb24sIEQtQWtyb24sIGFubm91
bmNlZCBpbiBhIG5ld3MgcmVsZWFzZSB0aGlzIG1vcm5pbmcgdGhhdCBzaGUgd2lsbCBzdGVwIGRv
d24gYXMgYSBzdGF0ZSByZXByZXNlbnRhdGl2ZSBhdCB0aGUgZW5kIG9mIHRoZSBtb250aCB0byBi
ZWNvbWUgdGhlIGRlcHV0eSBsYXcgZGlyZWN0b3IgZm9yIFN1bW1pdCBDb3VudHkgRXhlY3V0aXZl
IElsZW5lIFNoYXBpcm8uPC9wPjxwPiYjODIyMDtJbGVuZSBoYXMgYmVlbiBhIG1lbnRvciB0byBt
ZSBmb3IgbWFueSB5ZWFycyBhbmQgSSBsb29rIGZvcndhcmQgdG8gdGhlIG9wcG9ydHVuaXR5IHRv
IGJlIHBhcnQgb2YgaGVyIHRlYW0sJiM4MjIxOyBKb2huc29uIHNhaWQgaW4gdGhlIG5ld3MgcmVs
ZWFzZS48L3A+PHA+Sm9obnNvbiwgMzksIHdhcyBlbGVjdGVkIHRvIHJlcHJlc2VudCB0aGUgMzV0
aCBEaXN0cmljdCBpbiAyMDE0LiBQcmlvciB0byB0aGF0LCBzaGUgc2VydmVkIGFzIGEgcHJvc2Vj
dXRvciBmb3IgTWFob25pbmcgQ291bnR5LCBTdW1taXQgQ291bnR5IGFuZCB0aGUgY2l0eSBvZiBB
a3Jvbi48L3A+PHA+VGhlIEhvdXNlIERlbW9jcmF0aWMgQ2F1Y3VzIGlzIGV4cGVjdGVkIHRvIGFu
bm91bmNlIHNvb24gdGhlIHByb2Nlc3MgZm9yIHNlbGVjdGluZyBhIHJlcGxhY2VtZW50IGZvciBK
b2huc29uLjwvcD48cD5SZWFkIG1vcmUgbGF0ZXIgdG9kYXkgb24gT2hpby5jb20gYW5kIGluIEZy
aWRheSYjODIxNztzIEJlYWNvbiBKb3VybmFsLjwvcD48cD5TdGVwaGFuaWUgV2Fyc21pdGggY2Fu
IGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zNzA1IG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpzd2Fyc21pdGhA
dGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPnN3YXJzbWl0aEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4u
IEZvbGxvdyBvbiBUd2l0dGVyOjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vc3dhcnNtaXRo
YWJqIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Jm5ic3A7JiM2NDtzd2Fyc21pdGhhYmombmJzcDs8L2E+IGFu
ZCBvbiBGYWNlYm9vazogPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vc3dhcnNtaXRo
IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9zd2Fyc21pdGg8L2E+LiA8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.