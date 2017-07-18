State says abandoned mine may be behind cracking homes in Wadsworth

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Beacon Journal staff report

Published: July 18, 2017 - 07:54 AM | Updated: July 18, 2017 - 07:57 AM

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