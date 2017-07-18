State says abandoned mine may be behind cracking homes in Wadsworth

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FEU1dPUlRIOiBUaGUgT2hpbyBEZXBhcnRtZW50IG9mIE5hdHVyYWwgUmVzb3VyY2VzIGlz
IGludmVzdGlnYXRpbmcgd2hldGhlciBhbiBhYmFuZG9uZWQgbWluZSBpcyB0aGUgcmVhc29uIGJl
aGluZCBzb21lIGhvbWVzIGNyYWNraW5nIGluIHRoZSBjaXR5LCBOZXdzIDUgQ2xldmVsYW5kIHJl
cG9ydHMuPC9wPjxwPlRoZSBjaXR5IGhhcyBvcmRlcmVkIHNldmVyYWwgcmVzaWRlbnRzIGF0IHRo
ZSBDb3JuZXJzdG9uZSBDb25kb21pbml1bXMgb24gU2Fsd2EgTGFuZSBhbmQgYSBob3VzZSBvbiBS
ZWltZXIgUm9hZCB0byBsZWF2ZSB0aGVpciBwcm9wZXJ0aWVzIGJlY2F1c2Ugb2YgY3JhY2tzIGFu
ZCBpbiB0aGUgY2FzZSBvZiB0aGUgUmVpbWVyIGhvbWUsIGEgZm91bmRhdGlvbiB3YWxsIGNvbGxh
cHNpbmcsIHRoZSB0ZWxldmlzaW9uIHN0YXRpb24gcmVwb3J0cy4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCYj
ODIxNztzIG1ha2luZyBhbGwga2luZHMgb2Ygbm9pc2UsIGp1c3QgcG9wcGluZyBhbmQgYmluZ2lu
ZyBhbmQgdGhlIHVwc3RhaXJzLCB5b3UgaGVhciBiaWcgdGh1ZHMgbGlrZSBzb21lYm9keSBpcyBm
YWxsaW5nIG9uIHRoZSBmbG9vciwmIzgyMjE7IGNvbmRvIG93bmVyIENvbm5pZSBCZWNodGVsIHNh
aWQuPC9wPjxwPlRvIHJlYWQgdGhlIGZ1bGwgc3RvcnksIGdvIHRvOiA8YSBocmVmPSJodHRwOi8v
d3d3Lm5ld3M1Y2xldmVsYW5kLmNvbS9uZXdzL2xvY2FsLW5ld3Mvb2gtbWVkaW5hL3dhZHN3b3J0
aC1yZXNpZGVudHMtZm9yY2VkLWZyb20taG9tZXMtYWZ0ZXItc2hpZnRpbmctY2F1c2VzLXdhbGwt
YW5kLWZvdW5kYXRpb24tZGFtYWdlIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+aHR0cDovL3d3dy5uZXdzNWNs
ZXZlbGFuZC5jb20vbmV3cy9sb2NhbC1uZXdzL29oLW1lZGluYS93YWRzd29ydGgtcmVzaWRlbnRz
LWZvcmNlZC1mcm9tLWhvbWVzLWFmdGVyLXNoaWZ0aW5nLWNhdXNlcy13YWxsLWFuZC1mb3VuZGF0
aW9uLWRhbWFnZTwvYT48L3A+PHA+IDwvcD48cD48L3A+PHA+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.