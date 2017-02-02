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State vows to appeal lawsuit blocking its local hiring ban

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: February 2, 2017 - 03:19 PM | Updated: February 3, 2017 - 01:39 PM
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