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Housing project raises fears, spurs bigger discussion about city policies

Stoney Pointe discourse spurs broader conversation about homeless, disabled

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: December 14, 2016 - 01:03 AM | Updated: December 14, 2016 - 01:15 AM
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Community Support Services Director of Residential Services Keith Stahl talks during a interview at the Commons at Madaline Park on Thursday, Dec. 1, 2016 in Akron, Ohio. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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