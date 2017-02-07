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Storefront display depicting Lady Liberty with a paper bag over her head elicits threats

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: February 7, 2017 - 04:21 PM
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Highland Shoe Repair owner Bob Ferguson looks over his window display at his shop on Tuesday in Akron. Ferguson has received phone threats for his window display. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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