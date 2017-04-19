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Court

Stow doctor convicted of sexually assaulting patient seeking new trial; sentencing again put on hold

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: April 19, 2017 - 04:46 PM | Updated: April 20, 2017 - 04:11 PM
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James Bressi, a former Stow doctor convicted of sexually assaulting a patient, is seeking a new trial. Visiting Judge Judy Hunter delayed his sentencing Wednesday pending his request for a new trial. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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